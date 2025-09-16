EL MUNICIPIO RECHAZÓ EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DEL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS GUARDIAS

Rio Grande 16/09/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Comercio e Industria, rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Colegio Médico Veterinario, en el marco de la ordenanza 4552 que establece la creación de un “sistema de guardias veterinarias con turnos rotativos”.

La normativa, aprobada por el Concejo Deliberante, determina que las veterinarias habilitadas en la ciudad deben garantizar la atención en horarios no comerciales, especialmente durante la noche, con la presencia de profesionales para asegurar la asistencia a las mascotas.

En este sentido, el Municipio ya había notificado al Colegio Médico Veterinario y a las veterinarias habilitadas en Río Grande, intimándolos a cumplir con la ordenanza. Posteriormente, ante el incumplimiento, se procedió a labrar las infracciones correspondientes.

Frente a ello, el Colegio Médico Veterinario presentó un recurso de reconsideración, el cual fue rechazado por la Municipalidad, ratificando así la plena vigencia de la ordenanza y el compromiso de velar por la salud y el bienestar animal.

Asimismo, desde el Municipio se recuerda que el incumplimiento de la norma será sancionado con 500 unidades fiscales, duplicándose en caso de reincidencia.