EL MUNICIPIO LLEVA ADELANTE LA TRITURACIÓN DE CUBIERTAS PARA ENVÍO AL CONTINENTE

Rio Grande 24/09/2025.- En el marco de las políticas ambientales que impulsa la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se puso en marcha esta propuesta con el objetivo de fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental que genera su acopio a cielo abierto.

El Municipio de Río Grande realiza una recolección diferenciada de cubiertas en desuso en las gomerías de nuestra ciudad en pos de que reciban el tratamiento adecuado conforme a lo establecido por la Resolución N.° 523/2023, dicha tarea es la trituración de las mismas para ser enviadas al continente.

La iniciativa contempla un trabajo articulado entre el sector público y privado, el cual busca reducir significativamente el volumen de neumáticos fuera de uso generados por vehículos livianos. Para ello, se llevará a cabo un proceso de trituración gruesa, previo al traslado de casi 80.000 kilos de material al continente, donde será reutilizado como insumo en nuevos procesos productivos.



Asimismo, se informa que personal de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se acercará a las gomerías los martes y jueves para retirar los neumáticos que se encuentren dispuestos en la vereda. Los comercios deberán comunicarse previamente vía WhatsApp al 2964-482513, brindando nombre del local, dirección y persona responsable.

Esta acción se enmarca en el compromiso del Estado Municipal con la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la consolidación de un modelo de gestión responsable de los residuos. A través de este tipo de políticas públicas, el Municipio continúa trabajando para fortalecer la economía circular y mejorar la calidad de vida de las y los riograndenses.