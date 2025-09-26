EL MUNICIPIO DECLARÓ DE INTERÉS MUNICIPAL UN PROYECTO DE LA ESCUELA N°23 SOBRE CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS

Rio Grande 26/09/2025.- El Municipio de Río Grande declaró de Interés Municipal, Social, Educativo y Cultural el “Microproyecto 623: Una exploración Matemática de la contaminación por plásticos y microplásticos en los océanos”, desarrollado por los 26 estudiantes de 6° grado “A” de la Escuela Provincial N°23 “Organización de los Estados Americanos” junto a sus seis docentes.

La propuesta nació en las prácticas de laboratorio de la institución, donde las y los estudiantes lograron detectar la presencia de microplásticos en muestras de agua. Desde un enfoque STEAM, integraron Matemática, Ciencias Naturales y Prácticas del Lenguaje para investigar, reflexionar y comunicar sobre una problemática ambiental y social de gran actualidad.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, recibió en el Municipio a los estudiantes y docentes, quienes fueron agasajados con un desayuno, y entregó la Declaración de Interés en reconocimiento a su innovación educativa y compromiso socioambiental. En esta oportunidad estuvieron presentes los estudiantes junto a la directora Celia Velázquez, los docentes asesores Laura Roda y David Ramírez, y los docentes de grado Mario Moyano y Nicolás Aranda.

El proyecto, enmarcado en los principios de la Ley N° 27.621 de Educación Ambiental Integral, posiciona a la Escuela N°23 como un ejemplo de trabajo interdisciplinario y ciudadanía activa.

Tras este reconocimiento, el próximo lunes las y los estudiantes viajarán a Misiones para representar a Río Grande en la Feria Nacional de Ciencias, donde compartirán su experiencia junto a escuelas de todo el país.