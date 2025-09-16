EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE Y CITYBUS AVANZAN EN LA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN WIFI EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Rio Grande 16/09/2025.- El Municipio, junto a la empresa CityBus, lleva adelante la implementación de internet satelital gratuito en el transporte público. Al momento, ya se encuentran las primeras dos unidades habilitadas con este nuevo servicio. Bajo la gestión del intendente Martín Perez, este avance responde a una necesidad de conectividad de los vecinos, posicionando a Río Grande como pionera en la modernización del transporte.

El Municipio de Río Grande, junto a la empresa CityBus, avanza en la instalación de conexión WIFI gratuito en las unidades de transporte público. Con esta acción, la ciudad será la primera en Argentina en brindar este servicio inteligente a los vecinos y vecinas durante sus traslados diarios.

Mediante esta iniciativa, se busca que las y los usuarios permanezcan conectados durante sus viajes. Además, esta modernización les permitirá utilizar la aplicación de la SUBE, cargar crédito a la tarjeta, pagar el boleto y acceder a los beneficios de la misma. Por otra parte, esta conectividad mejorará la seguridad y la experiencia de las y los usuarios; así como facilitará la comunicación en caso de emergencias o imprevistos.

Cabe destacar que la empresa LinkyFi es la encargada de instalar las antenas y los dispositivos necesarios para equipar las unidades de transporte, para garantizar este nuevo servicio gratuito a la comunidad.

Al respecto, el director General de Transporte y Movilidad Urbana, Matías Bucci, sostuvo: “seguimos avanzando en la modernización del sistema de transporte público porque entendemos el valor de brindarle una experiencia completa y de calidad a los vecinos y vecinas”.

Bucci subrayó que “esta es una decisión política de la gestión del intendente Martín Perez, orientada a fortalecer el vínculo con la empresa CityBus e incorporar tecnologías que hagan más accesible, seguro y moderno el transporte público de nuestra ciudad”.

Por su parte, el titular de la empresa CityBus, Ariel Ledesma, señaló que “a través del sistema Starlink, vamos a ser los primeros en Argentina en brindar conectividad en el servicio urbano. Esta acción fue posible gracias al trabajo que llevamos adelante con el municipio, donde planteamos el proyecto y nos acompañaron en poder implementar este tipo de tecnología, con las áreas especializadas que tiene el Municipio y la sinergia con la empresa que va a brindar el servicio”.

En este marco, subrayó que “esta implementación es importante, una herramienta que permitirá mejorar la experiencia de viaje. Más allá de que los usuarios se puedan conectar totalmente gratis, nos va a permitir tener nuevas oportunidades para interactuar con nuestros pasajeros”.

Finalmente, desde la empresa LinkyFi expresaron: “estamos muy contentos de acompañar al Municipio de Río Grande y CityBus en este proyecto que están desarrollando de implementación de internet en los buses, que técnicamente es equipamiento Starlink con un ancho de banda de 300 megas, al que agregamos Access Point, que permitirá que todos los usuarios se puedan conectar con el mismo nivel de servicio y navegar durante sus viajes”.

“Los equipos estarán en cada bus de toda la flota y poseen un inversor que se asegura de que esa conectividad funcione permanentemente. Además, la antena está preparada para que, en caso de nieve o helada, se active un sensor para protegerla y la conexión sea estable en cualquier clima”, concluyó.