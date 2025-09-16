EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE RECUERDA LA PROHIBICIÓN DE COLOCAR CARTELERÍA POLÍTICA EN ESPACIOS PÚBLICOS

Rio Grande 16/09/2025.- El Municipio de Río Grande recuerda a los partidos y agrupaciones políticas que participan de las elecciones nacionales del próximo día 26 de octubre, la importancia de respetar la normativa vigente en materia de limpieza y cuidado del espacio público.

Así lo establece la Ordenanza Municipal N.º 2941 (Art. 19, inciso e), la cual prohíbe de manera expresa fijar carteles, pasacalles, afiches o cualquier otro tipo de publicidad en muros, columnas de alumbrado, postes de señalización y demás espacios públicos de dominio comunitario. Estas prácticas afectan la limpieza urbana, generan contaminación visual y pueden ocasionar riesgos para peatones y conductores.

Desde el Municipio se hace un llamado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que la campaña electoral se desarrolle en un marco de respeto hacia la comunidad, promoviendo el cuidado de la ciudad como un valor compartido.

Asimismo, se recuerda que:

– La colocación de cartelería sólo podrá realizarse en frentes privados, siempre con la autorización expresa de los vecinos frentistas.

– En ningún caso la instalación de dicha cartelería deberá generar riesgos o interferencias para el normal tránsito de los transeúntes ni afectar la seguridad urbana.

El cuidado de Río Grande es una tarea colectiva. En este tiempo electoral, se invita a los espacios políticos a sumarse a una acción comunitaria de respeto y compromiso con la limpieza y el orden de la ciudad, contribuyendo entre todos a mantener los lugares comunes en condiciones para el disfrute de cada vecino y vecina.