EL MUNICIPIO ACERCÓ BENEFICIOS A ESTUDIANTES DE LA UNTDF

La jornada se llevó a cabo el pasado viernes 5 de septiembre y contó con la presencia de Mariano Hermida, rector de la UNTDF; junto a Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana; Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana; y Franco Ciarlante, director de Juventudes.
Durante la actividad, se realizaron altas y renovaciones del Boleto Estudiantil gratuito de transporte mediante el Punto SUBE. Al mismo tiempo, se habilitaron inscripciones a la beca municipal de fotocopias “Sigo Aprendiendo”, que brinda a los estudiantes la posibilidad de acceder a material de estudio impreso sin costo.
El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó que “desde el Municipio tenemos un fuerte compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad. Jornadas como esta permiten acercar de manera directa los beneficios que garantizan condiciones más justas y equitativas para que los estudiantes puedan desarrollarse y continuar sus trayectorias educativas”.