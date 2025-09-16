EL INFUETUR Y LA CÁMARA DE TURISMO DE TIERRA DEL FUEGO IMPULSAN LA PROMOCIÓN DEL DESTINO FIN DEL MUNDO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

En una labor conjunta entre el Instituto Fueguino de Turismo y la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la provincia participará junto a más de 50 prestadores de servicios turísticos, quienes darán a conocer la variada oferta de actividades y experiencias que propone el destino Fin del Mundo, desde paisajes naturales únicos hasta propuestas culturales y gastronómicas.
El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, destacó la importancia de esta participación e invitó a acercarse al stand fueguino, expresando que “FIT es una vidriera fundamental para mostrar todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer. Invitamos a los visitantes a recorrer el stand de Tierra del Fuego, dentro del espacio Patagonia, degustar sabores fueguinos y comenzar a planificar sus próximas vacaciones en el Fin del Mundo”.
En el marco de la feria, el INFUETUR también llevará adelante una Jornada de Actualización de Oferta y Ronda de Negocios, que reunirá a operadores mayoristas y minoristas de Buenos Aires con prestadores fueguinos, generando un espacio de encuentro y comercialización clave para el fortalecimiento del sector turístico provincial.
Con esta activa participación, Tierra del Fuego mostrará los atractivos y servicios de uno de los destinos más elegidos del país, combinando naturaleza, aventura, historia y gastronomía en el extremo sur del continente.
Cabe destacar que FIT está organizada por FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) y Aviabue (Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires), con la colaboración de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).