El III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio se realizó por primera vez en Ushuaia y fue un exito.

Ushuaia, 20/09/ 2025.- Tras dos exitosas jornadas de capacitación en la ciudad de Río Grande, con u récord de asistencia de más de 3000 personas que colmaron el gimnasio del Colegio Don Bosco, el III Congreso de Prevención del Suicidio se llevó adelante por primera vez en la ciudad de Ushuaia. El evento fue encabezado por el intendente de la ciudad de Río Grande, Lic. Martin Perez, junto al Secretario de Salud del Municipio de la ciudad de Río Grande, Lic. Agustin Perez.

En una publicación en redes sociales, el Jefe Comunal de Río Grande, expresó que la realización del III Congreso de Prevención del Suicidio en Ushuaia, “fue posible gracias al acompañamiento de la Defensoría de la Nación y la Clínica San Jorge”.

Asimismo, destacó: “Es importante el abordaje y el cuidado de la salud mental desde la perspectiva social y comunitaria, sostenemos el compromiso de seguir fortaleciendo políticas públicas que prioricen el bienestar integral de la comunidad fueguina.

El congreso que se realiza por primera vez en la capital fueguina, ya lleva 3 ediciones en Rio Grande, con récord de participantes, como esta ultima donde 3500 personas participaron del evento y todo parece indicar que será un éxito también en la ciudad de Ushuaia donde las políticas publicas tendientes a atender los problemas de salud mental brillan por su ausencia.

Rio Grande ha hecho de la atención de salud una política de estado y eso se ve en el funcionamiento de 15 centros de salud distribuidos en toda la ciudad y que en lo que va del año han atendido a mas de 70 mil personas de manera gratuita.