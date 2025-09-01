EL GOBERNADOR MELELLA RECORRIÓ LA OBRA DE LA COMISARÍA DE GÉNERO Y FAMILIA EN RÍO GRANDE

El objeto central del proyecto es dar tratamiento adecuado la cobertura a todas las víctimas de violencia familiar. La obra cuyo presupuesto alcanza los 200 millones de pesos se lleva a cabo con fondos propios de la Provincia.
El edificio fue diseñado a partir de consultas con personal del área de género de la Policía Provincial para asegurar una funcionalidad óptima de acuerdo a las necesidades y tareas que se desarrollarán en ese espacio.
La nueva comisaría contará con una superficie cubierta de más de mil metros cuadrados donde habrá un sector público para la atención a vecinos y vecinas, un área semi restringida donde se recepcionarán denuncias garantizando privacidad y un área restringida exclusiva para personal policial y calabozos.