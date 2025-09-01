EL GOBERNADOR MELELLA RECORRIÓ LA OBRA DE LA COMISARÍA DE GÉNERO Y FAMILIA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 01/09/2025.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recorrió la obra de la Comisaría de Género y Familia en Río Grande donde avanzan los trabajos de hormigonado del edificio. Estuvo acompañado del Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, de la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo y del Secretario de Representación Política, Federico Giménez. Participaron también el Viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, el Legislador Federico Greve y los Concejales de Río Grande Federico Runín y Lucía Rossi.

El objeto central del proyecto es dar tratamiento adecuado la cobertura a todas las víctimas de violencia familiar. La obra cuyo presupuesto alcanza los 200 millones de pesos se lleva a cabo con fondos propios de la Provincia.

El edificio fue diseñado a partir de consultas con personal del área de género de la Policía Provincial para asegurar una funcionalidad óptima de acuerdo a las necesidades y tareas que se desarrollarán en ese espacio.

La nueva comisaría contará con una superficie cubierta de más de mil metros cuadrados donde habrá un sector público para la atención a vecinos y vecinas, un área semi restringida donde se recepcionarán denuncias garantizando privacidad y un área restringida exclusiva para personal policial y calabozos.