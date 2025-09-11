“El Ejecutivo no puede gastar más de lo que se ingresa, pero sí garantizar dignidad a los trabajadores”, afirmó Lechman en ATE

Ushuaia 11/09/2025.- La situación salarial de los empleados públicos atraviesa un momento complejo e insostenible. En este contexto, el legislador Jorge Lechman aseguró que siempre estará del lado de los trabajadores y adelantó que analizará en detalle el Presupuesto 2026 para respaldar el proyecto de equiparación salarial presentado por ATE en la Legislatura. Además, exigió al Gobierno administrar con seriedad y priorizar a la gente por encima de los gastos superfluos.

El encuentro se desarrolló en la sede de ATE Ushuaia, donde Lechman se reunió con el secretario general del gremio, Carlos Córdoba, acompañado de trabajadores. Allí, abordaron el proyecto de equiparación que busca nivelar los salarios de los escalafones Seco y Húmedo con la categoría E del Escalafón Profesional Universitario (EPU), con la intención de incorporarlo al Presupuesto del año próximo.

“Siempre voy a estar de su lado. Mi tarea es legislar, no ejecutar, pero sí exigir que el Gobierno administre con seriedad y ponga a la gente y sus necesidades como prioridad”, remarcó Lechman.

El legislador coincidió en que la situación actual es insostenible y advirtió que los ingresos de gran parte de los estatales se encuentran muy por debajo de la canasta básica. “Es una realidad que los sueldos de hoy de los trabajadores públicos son una miseria”, afirmó.

Por su parte, Córdoba describió la crítica situación de los empleados de los escalafones más relegados. Señaló que, con salarios que rondan entre 600 y 700 mil pesos, no alcanzan a cubrir alquileres que superan los 700 u 800 mil. En ese sentido, sostuvo que la equiparación salarial es una medida urgente para garantizar ingresos dignos y terminar con inequidades históricas dentro del Estado provincial.

Lechman ratificó su compromiso de acompañar la iniciativa en la Legislatura y subrayó que no se trata de aumentar impuestos ni de seguir ajustando sobre quienes menos tienen, sino de poner a los trabajadores en el centro de la agenda política: “La dignidad, en todos los aspectos de la sociedad, debe ser la base de cualquier decisión”.

Finalmente, destacó que la defensa de los trabajadores no distingue sectores: “Así como son importantes los de la administración pública, también lo son los del sector privado. Entre todos conforman el entramado esencial que sostiene a Tierra del Fuego”.