El dólar oficial opera en el Banco Nación por primera vez arriba de $1.500

Salto en el dólar financiero y cepo para frenar un «rulo»

Donde se observan los mayores incrementos es en los dólares financieros. En el dólar MEP, que se vende a $1.535,40, el incremento semanal es de 3,3%, mientras que en el Contado con Liquidación (CCL) es de 4,3%, cotizando a $1.564,10.

Tal como adelantó Ámbito, este jueves el BCRA aplicó nuevas restricciones cambiarias para directores, gerentes, grandes accionistas -y familiares- de bancos y empresas financieras autorizadas a operar en el mercado oficial de cambios.

Es con el objetivo de frenar el «rulo» que muchas compañías estaban realizando para cancelar deuda al dólar CCL a partir de divisas adquiridas por «personas humanas».

Bajo este contexto, los bonos en dólares se derrumbaron hasta 8,6% en Wall Street, mientras que en la bolsa local se desplomaron hasta 13,4%. De esta forma, los rendimientos de la curva se dispararon a niveles de entre 17,7% y 26,1%.

Mercado paralelo: dólar blue y dólar cripto

Por su parte, el dólar blue se vende a $1.510 este viernes en las cuevas de la city porteña, con aumento en lo que va de esta semana de casi el 6%. Mientras, el dólar cripto se vende a $1.543,65, de acuerdo a Bitso.