Economía, Info general, locales, Nacionales, Provinciales

El costo del transporte de cargas acumula una suba del 22,8% en 2025 ¿como impacta en Tierra del Fuego?

Por Armando Cabral

Argentina 22/09/2025.- El transporte de cargas acumuló un aumento del 22,8% en el acumulado de 2025 hasta septiembre, según el Índice de Costos del Transporte de Cargas de la FADEEAC, impulsado por el alza de los combustibles y costos financieros. En el caso de Tierra del Fuego este aumento se traslada al consumidor final ya que todo los insumos para la vida diaria ingresan a la isla por camión, elevando el costo de vida casi un 2% por sobre la media de inflación nacional.

El índice, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas agrega que, en agosto la suba fue del 3,54%
Detalle de la evolución de los costos:
  • Acumulado anual: 

    El 22,8% de aumento se registró en el periodo de enero a septiembre de 2025. 

  • Aumento de agosto: 

    El Índice de Costos del Transporte subió un 3,54% en agosto de 2025, superando la inflación anual prevista por el FMI. 

  • Factores de aumento: 

    Los combustibles y los costos financieros fueron los principales impulsores de esta suba. 

  • Otros periodos: 

    En julio, el aumento fue de 4,03%, el valor más alto del año hasta ese momento. 

Contexto de la información:
  • El Índice de Costos del Transporte es elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y es una referencia para el sector. 
  • Esta información se basa en datos de septiembre de 2025. 
loading...