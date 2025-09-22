El costo del transporte de cargas acumula una suba del 22,8% en 2025 ¿como impacta en Tierra del Fuego?

El índice, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas agrega que, en agosto la suba fue del 3,54%
-
Acumulado anual:
El 22,8% de aumento se registró en el periodo de enero a septiembre de 2025.
-
Aumento de agosto:
El Índice de Costos del Transporte subió un 3,54% en agosto de 2025, superando la inflación anual prevista por el FMI.
-
Factores de aumento:
Los combustibles y los costos financieros fueron los principales impulsores de esta suba.
-
Otros periodos:
En julio, el aumento fue de 4,03%, el valor más alto del año hasta ese momento.
- El Índice de Costos del Transporte es elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y es una referencia para el sector.
- Esta información se basa en datos de septiembre de 2025.