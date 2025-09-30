EL CENTRO INTEGRAL “MUJERES CENTENARIAS” CELEBRÓ SU TERCER ANIVERSARIO

Rio Grande 30/09/2025.- La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario conmemoró el tercer aniversario del Centro Integral de la Mujer con una velada artística, celebrando en comunidad este espacio de referencia regional en materia de contención y equidad.

El Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias” fue construido durante la gestión del intendente Martín Perez, en articulación con el gobierno nacional anterior, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica de las mujeres y diversidades de Río Grande, mediante el fortalecimiento de la atención hacia personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, así como también ofrecer actividades de contención, recreación y promoción del bienestar integral de ellas y sus familias.

En este sentido, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó a cabo una Velada Artística junto a la Subsecretaría de Cultura, donde la artista Millacura, acompañada por la Orquesta Municipal Kayen, deleitó a los presentes con un repertorio musical diverso.

Además, se inauguró una biblioteca que cuenta con obras de autoras fueguinas, como Renata Ferreyra, Silvia Mendez, Fran Acevedo y Mirtha Aracena, quienes también participaron del evento leyendo fragmentos de sus libros. Este espacio tiene como fin que mujeres e infancias puedan acceder a lecturas de escritoras locales.

La actividad contó con la participación de vecinas referentas de organizaciones sociales, políticas y miembros de centros de jubiladas y jubilados.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars destacó que “este aniversario es, ante todo, un reconocimiento a las mujeres y diversidades que confiaron en este espacio. También es un agradecimiento sincero al equipo interdisciplinario que cada día sostiene con compromiso y sensibilidad la atención psicológica, socioeconómica y jurídica a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia”.

En tal sentido, subrayó que “bajo las políticas de género que sostiene el intendente Martín Perez, son tres años de acompañar, cuidar y demostrar que en Río Grande la igualdad y los derechos se construyen todos los días, juntas y juntos”.

Por su parte, la subsecretaria de Género, Luz Torres sostuvo que “en la inauguración de la biblioteca estuvo presente Belén Ahumada, quien impulsó la idea de que las mujeres tengan un lugar de lectura, que resalte y visibilice las voces femeninas de nuestra provincia. La biblioteca no solo permite acceder a libros, sino que también abre un espacio para el intercambio, creando redes de apoyo y difusión cultural”.

«La participación de las vecinas es fundamental para el sostenimiento de las políticas de género. Crear estos lugares de encuentro entre mujeres es crucial para seguir conquistando espacios como el Centro Integral de Mujeres «Mujeres Centenarias»», concluyó.