EL CENTRO EDUCATIVO “ALDO ABREGÚ” CUMPLIÓ 10 AÑOS BRINDANDO EDUCACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Rio Grande 19/09/2025.- El Centro Educativo “Aldo Aroldo Abregú” de la Unidad de Detención N°1 de la ciudad de Río Grande celebró su 10° Aniversario junto a toda su comunidad educativa y con la participación de autoridades del Ministerio de Educación.

El Centro brinda educación a quienes se encuentran privados de su libertad en los niveles primario, secundario, terciario y universitario, como también alfabetización a través del Programa “Yo si puedo”.

Silvana Detzel, oficial a cargo del área de educación de la Unidad, agradeció “a los docentes que vienen a enseñar aquí, quienes lo hacen con mucha dedicación y vocación, a los estudiantes que son los protagonistas principales de esta historia, quienes le dan sentido a este propósito, la valentía de decidir aprender a superarse, a abrir nuevas puertas. Son el ejemplo de que siempre se puede empezar de nuevo”.

Durante este Ciclo Escolar 2025 el Centro cuenta con 13 internos estudiando en el nivel primario, 60 estudiantes en el nivel secundario, 17 en el nivel terciario y 8 internos cursando carreras universitarias. Además cuentan con el Centro Educativo de Formación Profesional “Alas de libertad”, el cual brinda tres trayectos formativos: operario hortícola, electricista e informática.



“Este año es histórico porque han egresado 5 estudiantes internos en Abogacía. Para nosotros es un orgullo” destacó Detzel y agregó que “desde el Centro, seguimos apostando a la educación de los internos porque es el camino hacia su futura inserción social”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa, Silvina Solohaga, realizó la entrega de la placa conmemorativa y celebró la trayectoria del Centro.



“Hoy celebran su 10° aniversario, pero hace mas tiempo vienen llevando diferentes acciones y cada una de ellas con un sentido y un significado. A nosotros como Ministerio de Educación nos da mucho orgullo como todas las instituciones educativas en conjunto” destacó la funcionaria.

Asimismo, Solohaga afirmó que “estamos convencidos de que esta es una de las mejores oportunidades para ustedes, porque cuando hay una oportunidad, también hay un deseo y creo que el deseo de cada uno de los estudiantes dentro de esta modalidad está presente”.

El Centro se denomina “Aldo Aroldo Abregú” en conmemoración al primer docente que se desempeñó dentro de la unidad en 2001.

El director Provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, recordó al docente, destacando que “presencié en ese tiempo cómo el profesor Aldo daba las clases acá en el SUM, porque aún no teníamos las aulas, y lo hacía con mucha devoción, le gustaba lo que hacía”.

“Aldo venía fuera de su horario y compartía los talleres con las personas privadas de su libertad, daba clases de apoyo y hacía una contención que iba mucho mas de lo educativo. Fue muy valorado por toda la institución” señaló y puntualizó en que “con la educación podemos cambiar para ser una sociedad mejor y eso es otra forma de estar en libertad”.

Al finalizar el Acto se recorrió la exposición institucional de lo trabajado por los internos en cada una de sus clases de los diferentes niveles y se compartió un ágape.