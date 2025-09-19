EL CENTRO CULTURAL “LEANDRO N. ALEM” CELEBRARÁ SU 24° ANIVERSARIO

Rio Grande 19/09/2025.- Este emblemático espacio de Río Grande celebrará un año más de vida como promotor de la cultura, la creatividad y la libertad de expresión. Es el lugar elegido por las y los artistas de nuestra ciudad para potenciar su talento, donde, a través de los distintos talleres, las y los riograndenses construyen su identidad día a día.

La Subsecretaría de Cultura invita a la comunidad a festejar los 24 años del Centro Cultural “Leandro N. Alem” este viernes 19 de septiembre, a partir de las 18 horas, en Belgrano y Alberdi, con entrada libre y gratuita.

Desde hace más de dos décadas, el Centro Cultural Alem impulsa el arte, la cultura y el encuentro. Es un espacio donde se brindan clases y talleres de formación a cientos de personas de todas las edades, con el fin de seguir construyendo, en comunidad, la cultura e identidad que nos caracteriza como riograndenses.

La programación comenzará a las 18 horas con la obra de títeres “Grandes vecinos”. A las 19 horas, continuará con la “Kermesse para las infancias” y, a las 20 horas, la Banda Municipal de Música ofrecerá un recital para todas las personas presentes. Como cierre, a las 21 horas, se desarrollará un “Social de salsa y bachata” y una “Milonga”, con la participación de la Orquesta Municipal Kayén.

El Municipio de Río Grande invita a todas y todos a sumarse a los festejos y disfrutar de las diversas propuestas recreativas y culturales.