El BCRA vendió US$ 1090 millones en la semana que termina para mantener el dolar pisado, pero llegó a $ 1500.

Argentina 20/09/2025.- Dolar U.S.A, 1465,00, 1515,00 banco nación al cierre de este viernes el Banco Central había vendido desde el miércoles 1090 millones de dolares, 53 millones el miércoles, 250 millones el jueves y este viernes 678 millones. El riesgo país llegó a 1500 puntos y nos coloca detrás de Venezuela como los mas altos de América Latina espantando inversiones. La pregunta es donde están los fondos del recorte brutal que hizo la derecha argentina en el gobierno, donde esta el ahorro de 68 mil millones de pesos por despidos en el estado, el recorte de coparticipación por mas de 17 mil millones y a las universidades por mas de 48 mil millones, ¿lo podrán explicar los fanáticos?, pareciera que no y hay lugares como el ridículo de donde nunca se vuelve.

El dólar mayorista cerró a 1475 $, en un día con gran volumen de operaciones, el más alto de los últimos meses, que alcanzó los US$ 843 millones. Nuevamente el BCRA fue el principal oferente de divisas ante una demanda que no afloja. Este viernes se desprendió de US$ 678 millones, acumulando en la semana ventas por US$ 1.110 millones.

El billete BNA acompañó la tendencia alcista y subió $20, cerrando en $1.515.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP finalizó en $1.542 y el CCL en $1.552. El blue siguió en alza y se vendió arriba de $1.520. En el mercado de futuros Rofex el contrato de fin de octubre cerró en $1.546.

A nivel global, el dólar subió 0,2% contra una canasta de monedas, se trató de la segunda suba consecutiva mientras que en Brasil terminó a 5,31 reales.

Ante un escenario de ablandamiento de la política monetaria, los índices de la Bolsa de Nueva York continuaron con tendencia alcista. A su vez, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicó en 4,12%.

Por su parte, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires anotó una caída de 0,7% en tanto que los ADR mostraron resultados mixtos. Los bonos volvieron a tener una rueda negativa y el riesgo país llegó a superar los 1.500 puntos básicos .

El petróleo cayó 1,1%, el Bitcoin retrocedió 2% y el oro avanzó 1%.