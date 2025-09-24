Devita contra Milei: “EN TRES DÍAS, MILEI QUEMÓ DÓLARES QUE EQUIVALEN A DOS AÑOS DE COPARTICIPACIÓN A TIERRA DEL FUEGO”

Tierra del Fuego 24/09/2025.- Lo dijo el ministro de Economía provincial, Francisco Devita, sobre los 1.100 millones de dólares que vendió el Gobierno para evitar la fuerte suba de la cotización de la moneda norteamericana. “El destino de esas reservas es la fuga, esa plata se fue y no está más”, afirmó.

El titular de la cartera económica, se refirió a los 1.100 millones de dólares que vendió el Gobierno nacional la semana pasada para frenar la suba de la cotización de la moneda norteamericana, asegurando que “en tres días se vendieron dos años de recursos de coparticipación destinados a Tierra del Fuego”.

En ese sentido, el funcionario detalló que “si tomamos el tipo de cambio del último viernes 19 de septiembre a 1.515 pesos por dólar, el Gobierno vendió 1.100 millones de dólares, lo que da como resultado alrededor de 1.7 billones de pesos que equivaldrían a dos años de coparticipación de la provincia”.

“Vamos a tomar el presupuesto de 2026 del Gobierno nacional, según las pautas macro fiscales que da el Consejo de Responsabilidad Fiscal, y menciono estos datos para que no exista después la frase ‘el Ministro está mintiendo’, pero en el Anexo se detalla cuánto presupuestan de recursos coparticipables para la provincia de Tierra del Fuego, que es alrededor de 865 mil millones de pesos” precisó.

Continuó explicando que “si multiplicamos esa cifra por dos años nos da alrededor de 1.7 billones de pesos, lo que equivale prácticamente a 1.100 millones de dólares por 1.515 pesos al tipo de cambio de venta según la cotización de Banco Nación del viernes 19 de septiembre”.

Devita cuestionó que los dólares se volcaron al mercado financiero “con un destino cierto que es la fuga”, resaltando que “no se fueron a una obra, no está en las reservas ni en nada concreto, es plata que no está más”.

“Esto ya lo vimos porque no es la primera vez que sucede, y la fuga mayor empezó en 2017 con (Nicolás) Dujovne como Ministro de Economía en la gestión de Mauricio Macri, con un préstamo de 45 mil millones de dólares del FMI que nadie puede responder dónde están”, agregó.

Devita coincidió con la crítica del gobernador Gustavo Melella sobre el impacto negativo de una posible asistencia del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei, entendiendo que “si el endeudamiento es para obras, por ejemplo, no hay que demonizar esta herramienta, pero este es un Gobierno que no inauguró ni una sola obra pública en el transcurso de dos años”.

“Si la deuda es para mantener la fuga y un tipo de cambio que no es real, no estoy de acuerdo y no recuerdo otro Gobierno que no tenga un plan de obra pública y que no haya inaugurado ni una sola obra”, concluyó.