La inscripción apunta principalmente a instituciones deportivas en primer término, entendiendo la difícil situación económica del país, es una prioridad dotar de recursos a estas entidades y también instituciones del ámbito educativo. Las organizaciones interesadas deberán ingresar al link https://acortar.link/5aZkVE para descargar la nota y presentarla en Jefatura de Gabinete, ubicada en Arturo Coronado 486, 2º piso, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
El plazo de preinscripción se extenderá hasta el 3 de octubre a las 16:00 horas. Quiénes deseen acceder a más información, podrán contactarse al WhatsApp de CAVUSH en 2901-607236.
DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE: SE ABRIÓ LA PREINSCRIPCIÓN PARA INSTALAR PUESTOS DE COMIDA EN EL 141° ANIVERSARIO DE USHUAIA.
Ushuaia 24/09/2025.- La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que se abrió la preinscripción para la instalación de puestos de comida durante el 12 de octubre, día en el que se realizará el tradicional desfile cívico-militar por el 141º aniversario de la ciudad.
La inscripción apunta principalmente a instituciones deportivas en primer término, entendiendo la difícil situación económica del país, es una prioridad dotar de recursos a estas entidades y también instituciones del ámbito educativo. Las organizaciones interesadas deberán ingresar al link https://acortar.link/5aZkVE para descargar la nota y presentarla en Jefatura de Gabinete, ubicada en Arturo Coronado 486, 2º piso, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.