DEFENDAMOS TIERRA DEL FUEGO: “La energía es industria, es turismo y es soberanía”

Tierra del Fuego 24/09/2025.- El candidato a Senador por Defendamos Tierra del Fuego indicó que “necesitamos un plan de desarrollo energético de Tierra del Fuego que tenga como primer objetivo generar trabajo, diversificando y ampliando nuestra matriz productiva.

Gastón Díaz, candidato de Defendamos Tierra del Fuego, dijo que “nuestra propuesta es conectar definitivamente a Tierra del Fuego al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), garantizando un suministro de energía seguro, limpio y accesible para todos los fueguinos”.

Subrayó que “si Tierra del Fuego utiliza sus recursos naturales y planifica su desarrollo energético, puede lograr su independencia económica. Para eso tenemos que entender las capacidades que tenemos”, “con mucho pesar observo que las riquezas de nuestros recursos naturales no están llegando a la gente”.

Gastón Díaz indicó que “necesitamos un plan de desarrollo energético de Tierra del Fuego que tenga como primer objetivo generar trabajo, diversificando y ampliando nuestra matriz productiva. El siguiente objetivo debe ser bajar las tarifas de gas y de electricidad, para que sean más justas y accesibles”.

El candidato a Senador señaló que “Tierra del Fuego es productora de hidrocarburos. El gas natural es una de nuestras riquezas estratégicas, pero además tenemos un recurso no convencional que son nuestros vientos intensos y constantes, lo que nos permitiría desarrollar un parque eólico que complemente al gas, creando un sistema diversificado, moderno y accesible. Para lograrlo necesitamos infraestructura. Los fueguinos vivimos sobre yacimientos de petróleo y gas, sin embargo, mas de 7.000 familias no tienen acceso al gas natural. Es más, el 46% de la Argentina utiliza GLP. Nosotros como provincia podemos ser un gran proveedor de energía al resto del país”.

Gastón Díaz indicó que “desde el Senado vamos a exigir que se incluya a Tierra del Fuego a la red eléctrica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), no solo para dar solución al problema de la energía eléctrica, sino también para abastecer al resto del país de la energía que se produce, genera y transforma en nuestra provincia”.

El candidato del frente Defendamos Tierra del Fuego expresó que “llevaremos al Congreso un proyecto de “Ley de Federalismo Energético”, que otorgue un marco legal de transparencia y ejecución eficiente de los fondos del FAMP (Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva), para que esos recursos nos permitan diversificar la matriz y desarrollarnos como provincia energética”.

Más adelante manifestó que “a pesar de la mirada que tiene el Gobierno nacional, Tierra del Fuego no debe ser vista solo como productora de vectores energéticos primarios, tenemos un gran potencial para industrializar nuestros recursos naturales y para eso necesitamos de los fondos que ya están disponibles en el FAMP”.

Díaz dijo que “generar energía es un rasgo de nuestra identidad fu

eguina que debemos conservar, aprovechar y transformar en mayores ingresos para la provincia. Por supuesto que habrá que realizar la evaluación ambiental estratégica que la importancia de este desarrollo industrial necesita”.

Para cerrar, el candidato a Senador sostuvo: “Sin energía no hay industria, no hay turismo, no hay soberanía. Sin energía no hay futuro”.