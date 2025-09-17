Debora Galichini: «Llevamos adelante un trabajo sobre el modelo de transformación que queremos para Tierra del Fuego

Rio Grande 17/09/2025.- La candidata a diputada por Defendamos Tierra del Fuego, Profesora Debora Galichini, adelanto que la campaña es muy intensa y que se encuentran muy satisfechos con el trabajo que se esta realizando para llevar adelante un modelo de transformación de Tierra del Fuego

La candidata hizo referencia a que están llevando las propuesta a las tres ciudades, con su compañero de formula Guillermo Loffler, viajan junto los cuatro candidatos, ella, Löffler, Gastón Díaz y Ana Paula Cejas de la localidad de Tolhuín.

UShuaia una ciudad con carencias.

En la capital y en Tolhuín la principal preocupación es la energía, el cierre de los comercios por esta situación, es una de las preocupaciones que nos han trasladado mucho y al mismo tiempo cuando hablamos con los jóvenes, el tema de la salud mental, la inexistencia de lugares para poder estar. en este sentido la candidata destacó que, cuando Martin Perez siendo diputado, presento el proyecto e inaugurar un espacio joven y nosotros vamos a seguir ese legado.

«Vamos a tratar de llevar estas propuestas y esas voces que necesita la cámara de diputados, para que los jóvenes de la ciudad de Ushuaia y Tolhuín puedan tener un Espacio Joven, un centro de formación, un lugar donde puedan tener una contención y al mismo tiempo hablar de salud mental».

Finalmente la candidata de Defendamos Tierra del Fuego, sostuvo que en Ushuaia y Tolhuín no hay dispositivos de salud mental, ni en la municipalidad, ni en los hospitales, no hay guardia de salud mental, en eso estamos trabajando, para que se pueda convertir en ley, porque la familia necesita el acompañamiento y eso está faltando en Tolhuín también y estamos trabajando con Ana Paula Cejas para poder concretarlo».

La idea de los centros de jóvenes fue del actual intendente Martín Pérez, durante su paso por la Cámara de Diputados y estaba destinada las tres ciudades de la provincia, pero quedó trunco, cuando asumió la Intendencia de nuestra ciudad y los centro de jóvenes solo funcionan en Rio Grande, quienes debían seguir el proyecto no lo hicieron y ahora vuelve a tomar impulso de la mano de los candidatos de Defendamos Tierra del Fuego.

La nota completa en el audio a continuación.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar