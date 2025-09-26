Economía, Info general, Nacionales, Provinciales

Deberá incluir una justificación técnica y económica Diputados impulsan una ley que obliga a petroleras a anticipar aumentos o clausurarán Estaciones de Servicio

Por Armando Cabral

Argentina 26/09/2025.- Un proyecto propone que informen con antelación las variaciones en los valores de naftas, gasoil y GNC. La iniciativa establece severas sanciones para las bocas de expendio.

Fuente Surtidores
loading...