DATOS OFICIALES Fuerte caída de las ventas en los super mayoristas: 6,3% interanual en julio

Argentina 25/09/2025.- El INDEC informó este martes que el consumo en los autoservicios mayoristas registró en julio una caída del 6,3% interanual, mientras que en el acumulado de enero a julio de 2025 el retroceso fue del 6,5% respecto del mismo período del año anterior. Además, en la comparación mensual, las ventas se redujeron 0,8% frente a junio, con un ticket promedio de $36.574.

El organismo detalló que el monto promedio de compra creció un 18,5% en un año, pero esa cifra quedó muy por debajo de la inflación interanual del 36,6%, lo que refleja una pérdida real del poder de compra.

La contracción del consumo coincide con un informe privado que reveló que ocho de cada diez trabajadores se quedan sin sueldo a mitad de mes, lo que explica la menor concurrencia a este tipo de comercios.

En el desglose por rubros, el 44,8% de las ventas correspondió a productos de almacén, seguido por artículos de limpieza y perfumería (25,5%) y bebidas (11%). Los lácteos aportaron un 5%, mientras que la carne apenas llegó al 3,2%, golpeada por un incremento de precios superior al 58% en los últimos meses.

Respecto a los medios de pago, las promociones bancarias y billeteras virtuales (como Cuenta DNI) concentraron el 31,7% de las compras, con un crecimiento del 84,9% interanual, aunque sin revertir la caída general del consumo. El uso de efectivo representó el 21,1% del total, con una baja del 5,6% frente a 2024.

Las operaciones con tarjeta de débito alcanzaron el 19,5% del total, pero mostraron una caída del 5,8% respecto al año anterior. En contraste, las tarjetas de crédito explicaron el 27,8% de las ventas, con un incremento del 16,8%, en línea con los relevamientos privados que señalan que cada vez más hogares recurren al crédito para afrontar gastos básicos como alimentos e insumos de primera necesidad.

