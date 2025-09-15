CUENTA REGRESIVA: RÍO GRANDE SE PREPARA PARA INAUGURAR EL CENTRO MUNICIPAL DE BIENESTRAR PARA PERSONAS MAYORES «PAPA FRANCISCO»

Rio Grande 15/09/2025.- El intendente Martín Perez supervisó los trabajos finales de la obra que se convertirá en un espacio muy esperado por nuestra comunidad, pensada para la atención y el cuidado de las personas mayores de Río Grande.

Frente a la decisión del Gobierno Nacional de frenar el financiamiento de la obra pública, el Municipio avanza con fondos propios en la finalización de uno de los espacios más esperados por la comunidad: el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”, el cual abrirá sus puertas en los próximos días.



En este marco, el intendente Martín Perez, junto a la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars y la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, recorrió el edificio que se encuentra ubicado en Jorge Newbery y Elcano, supervisando los trabajos finales.

El Centro “Papa Francisco”, rendirá homenaje a quien fue símbolo de paz y justicia en el mundo y estará destinado a promover el bienestar integral de las personas mayores, mediante el cuidado, el encuentro y la recreación de quienes realizan un valioso aporte a la construcción de nuestra ciudad.

Es de mencionar que, al ser un espacio de contención que busca reforzar las políticas de bienestar que lleva adelante la gestión del intendente Martín Perez, se brindarán talleres y actividades recreativas como zumba, pilates, stretching, pintura, reciclado y manualidades, entre otros, además de propuestas de promoción de la salud, nutrición y autocuidado, con el objetivo de fortalecer la autonomía, bienestar y el sentido de comunidad entre vecinos y vecinas.

Al respecto, el intendente Martín Perez expresó que “desde el inicio de nuestra gestión decidimos poner a los adultos mayores en el centro. Trabajamos con mucha responsabilidad para que se sientan acompañados desde nuestra Dirección del Adulto Mayor y hoy podemos decir que, en los próximos días, nuestra ciudad contará con un espacio único para su atención y cuidado. Nos pone muy felices poder finalizar una obra muy esperada por toda la comunidad».

Por su parte, la secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars destacó que “la próxima inauguración del Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”, sin dudas, marcará un hito en nuestra ciudad. Este espacio, único por su calidad en toda la provincia, refleja el compromiso de nuestra gestión municipal con el cuidado, el respeto y la dignidad de las personas mayores”.

En esa línea, Ybars subrayó que “con esta apertura, reafirmamos nuestra decisión de acompañar y brindar oportunidades para que cada vecino y vecina viva esta etapa de la vida feliz, activamente, con bienestar y plena inclusión”.

Finalmente, la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, detalló que “actualmente se llevan adelante tareas de pintura interior y exterior, así como el armado del mobiliario. El espacio cuenta con un salón de usos múltiples, cocina, aula-taller, baños adaptados y consultorio, además de áreas en el exterior pensadas para el disfrute de los vecinos y vecinas al aire libre”.