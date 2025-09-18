Cuando fracasan salen con esto: Pedido urgente de Luis Caputo y alerta máxima: «Quieren voltear al Presidente»

Argentina 18/09/2025.- A horas de una votación clave en el Senado, Caputo elevó el tono: denunció que el Congreso busca romper el equilibrio fiscal y tumbar al presidente Milei.

Luis Caputo acusó a la oposición de buscar «voltear al Presidente» en la previa del debate en el Senado sobre la ley de ATN.

en la previa del debate en el Senado sobre la ley de ATN. El ministro advirtió que se pone en juego el equilibrio fiscal, una de las banderas centrales del Gobierno.

Tras el revés que sufrió el oficialismo en Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó con dureza contra la oposición en la previa de la sesión de este jueves en el Senado. «El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia», advirtió el funcionario sobre el intento de insistir con la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Caputo recordó que el Ejecutivo viene de perder en Diputados los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la de fondos para el Garrahan, y consideró que la embestida opositora responde a intereses políticos: «Quieren voltear al Presidente y recuperar su negocio», lanzó, en referencia a los manejos discrecionales de fondos provinciales previos al actual gobierno.

En clave electoral, el ministro dejó un mensaje a la ciudadanía: «Hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto», reforzando la idea de que el apoyo en las urnas será la manera de sostener el rumbo de ajuste y equilibrio fiscal que promueve la administración Milei.

Fuente: El Economista.