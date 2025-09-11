Crueldad y resentimiento: El Gobierno vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica

El Congreso y los sindicatos se preparan para responder ante el veto presidencial

Con el rechazo consumado, el veto fue enviado al Congreso de la Nación para que sea considerado por los diputados y senadores, los que evaluarán si corresponde rechazarlo o reconfirmarlo. Recientemente, el Gobierno una dura derrota parlamentaria cuando ambas cámaras votaron en contra de la validez del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. Mismo escenario podría correr para la ley de Financiamiento Universitario.

Por lo pronto, los sindicatos universitarios anticiparon que responderán al veto presidencial mediante un paro que se concretará en las próximas horas. También implementarán medidas de fuerza como cortes de calle en todas las facultades. Y anticiparon que cuando el veto sea tratado por el Congreso realizarán una movilización ante el parlamento.

A principio de mes, las universidades llevaron a cabo una doble jornada de paro, entre el 1 y 2 de septiembre, en rechazo a la política de recortes presupuestarios que implementa el gobierno nacional. En ese marco reclamaron la apertura de paritarias para la recomposición salarial urgente y por el Presupuesto para las instituciones, tanto para infraestructura, becas, comedores y residencias.

Vetos a Emergencia Pediátrica y ATN

El presidente de la Nación, Javier Milei, finalmente vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, mediante el Decreto 651/2025 publicado en Boletín Oficial. Esta medida había sido previamente aprobada por el Congreso y buscaba garantizar una mayor asignación de fondos para el Hospital Garrahan, cuyo rechazo por parte del Ejecutivo ha sido interpretado por diversos sectores como un golpe a la salud pública y a las condiciones laborales del personal sanitario.

Mientras tanto, se espera que también accione en contra de la ley de reparto de los ATN, impulsada por todos los gobernadores de provincias. Así fue confirmado por altas fuentes de la Casa Rosada a este medio, a horas de que venza el plazo para tomar una decisión sobre los proyectos aprobados por el Congreso.

El veto a los proyectos será total y se consumará en medio de la ratificación del plan económico por parte de Milei tras el resultado en las elecciones bonaerenses – con suba del dólar y la desatada interna oficialista – y con los coletazos que todavía genera el escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fuente:Ámbito