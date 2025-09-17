Info general, locales, Política, Provinciales, seguridad

CON MÁS DE 2500 LOS INSCRIPTOS COMENZÓ EL 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO

Por Armando Cabral

Rio Grande 17/09/2025.- El intendente Martín Pérez y el subsecretario de Salud, Agustín Pérez, dejaron inaugurado hoy el Tercer congreso Internacional de Prevención del Suicidio, acompañado de profesionales que disertaran en el mismo y mas de 2500 participantes. El evento se desarrolla en el gimnasio del Colegio Colegio Don Bosco desde las 09:00 hs de hoy. la temática despertó un gran interés teniendo en cuenta que los problemas relacionados con la salud mental han tomado una gran relevancia en los últimos años.

Abajo, los discursos del Intendente Martín Pérez y Agustín Pérez en la apertura del Tercer Congreso de Prevención del Suicidio con mas de 2500 asistentes hoy y mañana en nuestra ciudad y 19 en Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas. Esta iniciativa, impulsada por el Municipio de Río Grande- a través de la Secretaría de Salud- junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), cuenta con el apoyo de la CAF, la Defensoría de la Nación, BGH, TotalEnergies, CEMEP, OSDE, Di Rienzo y la Clínica San Jorge. A partir de la misma se busca brindar un espacio de formación y reflexión sobre la salud mental desde un enfoque integral y comunitario. Las inscripciones para quienes deseen participar continúan abiertas a través del link: https://bit.ly/47iEtMn.

 

