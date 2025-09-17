CON MÁS DE 2500 LOS INSCRIPTOS COMENZÓ EL 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO

Abajo, los discursos del Intendente Martín Pérez y Agustín Pérez en la apertura del Tercer Congreso de Prevención del Suicidio con mas de 2500 asistentes hoy y mañana en nuestra ciudad y 19 en Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas. Esta iniciativa, impulsada por el Municipio de Río Grande- a través de la Secretaría de Salud- junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), cuenta con el apoyo de la CAF, la Defensoría de la Nación, BGH, TotalEnergies, CEMEP, OSDE, Di Rienzo y la Clínica San Jorge. A partir de la misma se busca brindar un espacio de formación y reflexión sobre la salud mental desde un enfoque integral y comunitario. Las inscripciones para quienes deseen participar continúan abiertas a través del link: https://bit.ly/47iEtMn.