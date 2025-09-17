CON GRAN CONVOCATORIA, COMENZÓ LA CAPACITACIÓN «IMPULSO DIGITAL» PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Rio Grande 17/09/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y la Dirección de Escuela Municipal de Formación Pública, dio inicio a la capacitación “Impulso Digital – Herramientas Digitales de Oficina”, destinada a personal administrativo municipal.

La propuesta formativa tuvo una gran convocatoria, con más de 30 personas inscriptas, quienes se capacitarán en el uso de herramientas digitales aplicadas a la gestión pública.

El curso, que se dicta en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), está organizado en seis encuentros teórico–prácticos y tiene como objetivo fortalecer las competencias digitales del personal municipal, promoviendo una administración más ágil, moderna y eficiente.

Desde la Dirección de Escuela Municipal de Formación Pública destacaron que instancias como esta permiten actualizar conocimientos y potenciar las habilidades del personal, mejorando los procesos internos y la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

Con iniciativas de formación continua como “Impulso Digital”, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de sus trabajadoras y trabajadores, impulsando la innovación y la mejora constante en la gestión pública local.