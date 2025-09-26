CENTRO MUNICIPAL «MUJERES CENTENARIAS»: 3 AÑOS DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

Rio Grande 26/09/2025.- El Centro Integral de la Mujer se consolida como un espacio de referencia en la región, profundizando las políticas de género que impulsa de manera transversal la gestión del intendente Martín Perez en Río Grande.

El Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias” fue construido durante la gestión del intendente Martín Perez, en articulación con el gobierno nacional anterior, para dar respuesta a una demanda histórica de las mujeres y diversidades de Río Grande, mediante el fortalecimiento de la atención hacia personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, así como también ofrecer actividades de contención, recreación y promoción del bienestar integral de ellas y sus familias.



Desde su inauguración, el CIM ofrece atención de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas, poniendo a disposición el servicio de Defensoría Municipal, que brinda asistencia y acompañamiento integral e interdisciplinario, a mujeres y diversidades, con abordaje psicológico, socioeconómico y patrocinio jurídico. Asimismo, mantiene una guardia activa las 24 horas, a cargo del equipo profesional, mediante el teléfono 2964-526548.

En tal sentido, es de mencionar que, desde su apertura, se han extendido más de 5342 atenciones, se otorgaron 3730 turnos, y se registraron más de 3257 intervenciones por parte del equipo interdisciplinario. Solo en 2024 se atendieron 1159 turnos, mientras que, en los primeros meses del 2025 ya se concretaron 1104 turnos y 727 intervenciones, reflejando un incremento de 43% en la demanda con respecto al año anterior.

El CIM cuenta también con un espacio de cuidado para las infancias, que permite garantizar la privacidad y tranquilidad de las mujeres durante las entrevistas.

En su compromiso de acompañar y sostener a las familias, el Centro realiza actividades de esparcimiento, juego, reflexión y formación, destinadas a mujeres, diversidades e infancias.

Quienes deseen conocer más sobre las actividades, pueden acercarse al CIM o comunicarse al 2964-436237 Int. 7037.

En el marco de este nuevo aniversario, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario llevará adelante una agenda de actividades este viernes 26 y domingo 28 de septiembre, para celebrar en comunidad este espacio de referencia.

De esta manera, el Municipio de Río Grande, reafirma su compromiso de sostener y fortalecer este valioso espacio que tiene como principal objetivo garantizar derechos, promover la igualdad y ofrecer bienestar integral a mujeres, infancias y diversidades.