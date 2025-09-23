Análisis No dejes que te mientan más los adoradores del endeudamiento que pagas vos.

Rio Grande 23/09/2025.- Cuando un economista habla difícil, te esta mintiendo, lo dijo Juan Carlos de Pablo, hace años cuando era un asiduo colaborador de este medio. Hace dos días, el economista mas reconocido del país, sostuvo que esto se está descontrolando y la verdad no podría estar más descontrolado. Hoy escuchamos hablar de la tranquilidad que genera endeudarse en otros 30 mil millones de dólares, se niega la caída del salario, el desempleo, la desaparición de mas de 15 mil empresas, y la realidad de nuestra provincia que hemos publicado en un informe del CEPA que es lapidario, mas allá del marco teórico, realidad pura sin relato.

Cuando te hablan de los mercados, no te incluyen a vos, laburante del sector privado o estatal, no incluyen al chacarero que tiene entre 300 o 700 hectáreas en la pampa húmeda, no incluye a los profesionales médicos, docentes o amas de casa.

Todo lo que estas escuchando hoy te va a caer en la cabeza dentro de 3 años cuando este gobierno, se haya ido o resulte reelecto, todo puede pasar, pero una cosa es clara, Milei te endeudo en 20 mil millones de dólares, y ahora 4 semanas antes de las elecciones, va a pedir 30 mil millones de dólares más al Estados Unidos, es decir en 19 meses endeudó a la argentina en 50 mil millones, esta entrega no registra antecedentes pero te lo venden, como “esto trae tranquilidad” ¿para quién?, te soluciona los problemas a vos, que tenés que gastar 4000 pesos por día solo en colectivos, o a vos que sos taxista y te aumentaron las nafta 5 veces en 20 días, le soluciona el problema a los 28 mil inquilinos que en promedio pagan 500 mil pesos de alquiler.

A los empleados de comercio, donde las ventas vienen en picada desde hace 18 meses y ya se perdieron mas de 250 puestos de empleo o a los 10.190 trabajadores que quedaron en la calle.

A quien le soluciona el problema endeudarse para pagar deuda, quienes son los que van a estar tranquilos con dólares prestados en el Banco Central, porque estos es, como si yo te presto mi cuenta sueldo para que vos deposites el tuyo, voy a mostrar un numero que no existe, es un dibujo y que además no puedo tocar, porque mi deuda no la puedo pagar con esos fondos, no son míos, con las reservas del central pasa lo mismo, nos ponen esos dólares en las reservas, para que se pague la deuda a que los presta, el FMI.

El dato que brinda el CEPA sobre la situación del consumo y salarios en Tierra del Fuego, da por tierra con todos estos vendedores de humo que habla de una economía ficticia, solo para los sectores más poderosos, donde ellos trabajadores, autónomos, emprendedores y pymes estamos desapareciendo, mas de 15.000 empresas han desaparecido y 220.000 personas no tiene trabajo, eso son los que están fuera del sistema sin posibilidades de inversión al menos en el corto o mediano plazo.

Estos son datos de Tierra del Fuego: Es importante señalar que, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, cada trabajador registrado de la provincia de Tierra del Fuego perdió en términos de poder adquisitivo en pesos constantes de marzo de 2025 aproximadamente: • $1.589.301 si se calcula con el IPC vigente del INDEC. • $2.636.116 si se calcula con el IPC ENGHo 17/18.

Ahora te pregunto, ¿seguís creyendo que los que hablan de economía desde el titulo te incluyen en sus análisis?, crees realmente que los que usan términos difíciles y hablan de inversiones te dicen la verdad, realmente pensas que el gobierno nacional, va a aumentar la inversión en cuestiones sociales, cuando veta jubilaciones, suspende la emergencia pediátrica en el Garraham, recorta coparticipación, plancha salarios, solo homologa aumentos del 2% cuando la leche aumentó 178 % en la Patagonia. En serio les crees a los que te dicen que “lo peor ya pasó”, cuando están pidiendo otro endeudamiento que vas a pagar vos, con tu recorte salarial los aumentos de luz y gas que superan el 350%, el transporte de cargas que aumentó 22 % solo en 2025. Y obviamente tus hijos y nietos, también son deudores del Fondo Monetario Internacional. Este gobierno, gobierna para una elite que puede comprar dólares y fugarlo como lo están haciendo, como hicieron con los 1090 millones que vendieron en tres días la semana pasada, ni hablar de lo que van a pedir los yankees a cambio de los dólares que le presten a Milei y que obviamente está dispuesto a darles a cambio de llegar a octubre.

Hay que terminar con el discurso del bla bla, hay que terminar con la herencia, hace dos años que son gobierno y no han hecho una alcantarilla, no vinieron inversiones, no funcionó el RIGI, no funciona nada y vos crees que endeudarse con el fondo te va a solucionar los problemas. Falta para el 28 de diciembre, pero si queres que te sigan mintiendo podes adelantar la fecha, nada va a cambiar tu situación.

