AGENDA: DISFRUTÁ UN FIN DE SEMANA A PLENO EN RÍO GRANDE

Rio Grande 19/09/2025.- RECORRÉ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL De lunes a viernes de 9 a 17 horas, el Museo abre sus puertas, mientras que los sábados y domingos la jornada comienza de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndense.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO



El viernes y sábado, el punto de venta, el cual está ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas al público de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir alimentos de productores locales como pescado y huevos.

SUMATE A LA CHARLA “CONOCIENDO A LOS HUMEDALES” EN EL CIA



A través de esta propuesta vinculada al ambiente, se busca que los y las riograndenses conozcan la importancia de cuidar nuestras costas, nuestras reservas y la biodiversidad que habita en Río Grande. La misma se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta 3 (frente al barrio Las Barrancas) de 14 a 16 horas.

COMUNIDAD EN GRANDE: “COSTURA Y COLORES DE PRIMAVERA”



La jornada es este viernes 19 de septiembre, de 18 a 20 horas, en la Casa Municipal (Portolán 465) y está destinado a personas mayores de 18 años. Quienes participen deben traer los siguientes materiales: prendas en desuso, tijeras, pinceles y pinturas para convertir lo que no usen en un bolso con estilo propio.

FESTEJAMOS LOS 24 AÑOS DEL CENTRO CULTURAL ALEM



Este emblemático espacio de Río Grande celebra un nuevo aniversario como promotor de la cultura, la creatividad y la libertad de expresión. Las propuestas se llevarán adelante este viernes 19 a partir de las 18 horas, en Belgrano y Alberdi, con entrada libre y gratuita. Se presentará la obra de títeres “Grande vecinos”; una kermesse para las infancias; la Banda Municipal de Música brindará un recital y, cerrando la jornada, se desarrollará un social de Salsa y Bachata, así como una milonga junto a la Orquesta Municipal Kayén.

CLASE Y CHARLA ABIERTA CON CAMPEONES DEL BOXEO



Este viernes 19 de septiembre, Yesica Bopp, Omar Narváez y Alejandro “El cuero” Silva brindarán una clase abierta a la comunidad, a las 18 horas, en el Polideportivo “Guata” Navarro. Mientras que a las 19 horas compartirán una charla abierta en el Museo “Virginia Choquintel” (Alberdi 555).

RECITALES IMPERDIBLES TE ESPERAN EN LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”



A partir de las 22 horas, durante este fin de semana, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará La Mona – Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar de “Un Poco de Ruido en el Movistar Arena”. Mientras que el domingo se transmitirá “Los Tabaleros”. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

TORNEO MUNICIPAL DE NATACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO



Esta propuesta se llevará a cabo el sábado 20 en el Natatorio Eva Perón (Alberdi 645), comenzando a las 9.30 horas para la acreditación de los y las participantes. Se invita a la comunidad a acompañar esta actividad para seguir consolidando a Río Grande como la ciudad del deporte.

TORNEO SKATEBOARDING AUSTRAL



La actividad será este sábado 20, a las 14 horas, en el Parque Municipal de Deportes Urbanos (Galvéz 701). Comenzará con una capacitación y demo para principiantes; continuará con una capacitación y una demo avanzado; luego habrá una “Free skate” y la jornada concluirá con una “Batería/Jam session”. Se requiere apto físico para participar. > Prensa Municipal RGA 🗞: DEPORTE EN TU BARRIO: EDICIÓN KERMESSE

Este sábado los y las riograndenses podrán disfrutar de una tarde de actividades deportivas, juegos de kermesse y aerobox. Tendrá lugar a partir de las 15 horas, en el Centro Comunitario Municipal del B° Las Aves, ubicado en Halcón Peregrino 2347.

PRIMAVERA EN EL PASEO



Este fin de semana, el Paseo “Canto del Viento” (Fagnano 650) abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que los vecinos y vecinas disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands de emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

JORNADA DE ADOPCIÓN RESPONSABLE



Este domingo 21 de septiembre se llevará adelante una nueva jornada de adopción. La actividad tendrá lugar en el Centro Comunitario Municipal del Barrio Perón, ubicado en Hugo del Carril 27, en el horario de 15 a 18 horas. Los adoptantes deberán ser mayores de 18 años y presentar su DNI.

VENÍ A FESTEJAR LA PRIMAVERA EN JUVENDAY



Este domingo 21 de septiembre, de 17 a 21 horas, en Espacio Joven AGP (O’Higgins 791) las y los riograndenses podrán celebrar la primavera y el día del estudiante con bandas en vivo, gastronomía, tragos sin alcohol y mucho más para una tarde perfecta. Además, se llevará adelante la gran premiación del concurso “Reciclá y Viajá”.