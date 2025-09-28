ABREN LAS INSCRIPCIONES EN LA UNPA: OPORTUNIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS SIN SECUNDARIO COMPLETO

Rio Grande 28/09/2025.- Dicha instancia está destinada a personas que no hayan completado sus estudios del nivel secundario, bajo el Artículo 7 de la Ley Nº 24.521/95. Estas inscripciones se extenderán desde el lunes 29 de septiembre hasta el 3 de octubre inclusive. Aquellos que deseen formar parte deberán ingresar al siguiente link preinscripcion.sistemas.unpa.edu.ar.

En el marco del convenio que el Municipio de Río Grande mantiene con la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), se pueden cursar en nuestra ciudad diversas carreras bajo la modalidad a distancia. Según el Artículo 7 de la Ley Nº 24.521/95, las personas que no tengan completos los estudios del nivel secundario podrán acceder a las carreras superiores de esta institución.

Los requisitos para la inscripción son los siguientes: ser mayor de 25 años; contar con el certificado de estudios primarios completos o secundario incompleto; tener experiencia laboral o formación relacionada con la carrera elegida; así comp poseer aptitudes y conocimientos suficientes para cursar la carrera seleccionada.

En cuanto a la documentación, se deberá presentar una nota dirigida al Decano de la UART, Ing. Andrés Prato, explicando los motivos de ingreso; una fotocopia de DNI, certificados de capacitaciones afines y el formulario de inscripción completo, el cual se puede obtener ingresando a preinscripcion.sistemas.unpa.edu.ar. La documentación deberá ser enviar en formato digital al mail mesaentrada@uart.unpa.edu.ar.

Es de mencionar que la oferta académica de la UNPA en nuestra ciudad incluye: Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables con orientación en Producción Agropecuaria- Acuícola y Frutihortícola (3 años); Tecnicatura en Turismo (3 años); Licenciatura en Trabajo Social (5 años) y la Licenciatura en Turismo (5 años).

Para recibir más información, se podrán comunicar al: mail vinculacionacademica@uart.unpa.edu.ar; al celular 2964 – 600599 o al teléfono 436200 int 7046; acercarse al CGP Padre Zink (Pellegrini y Viedma) de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas, donde serán asesorados acerca de la Universidad de la Patagonia Austral.