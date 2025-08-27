Zuban Córdoba: «El Gobierno de Milei a Tierra del Fuego la tiene en una situación de alta complejidad y no la tiene en cuenta en un proyecto de desarrollo productivos, todo lo contrario”

Tierra del Fuego 27/08/2025.- Se trata de la consultora Zuban Córdoba y Asociados cuya última encuesta asegura que la Libertad Avanza (LLA lidera la intención de voto con un 35% de las preferencias del electorado, seguido por Fuerza Patria con un 25%. Esto evidencia “una polarización creciente”, según el relevamiento.

De acuerdo al último relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, la Libertad Avanza (LLA) lidera la intención de voto en Tierra del Fuego con un 35% de las preferencias del electorado, seguido por Fuerza Patria con un 25%.

“El espacio del intendente de Río Grande (Martín Perez) alcanza un 9%, y la UCR casi 6%”, dijo el director de la consultora, Gustavo Córdoba.

En ese sentido, Córdoba remarcó que se trata de un escenario electoral de “polarización creciente” entre las dos primeras fuerzas que concentran el 60% de las preferencias de los votantes fueguinos.

“A fines de julio y principios de agosto medimos por espacio y nos dio que los libertarios medían 35 puntos como miden prácticamente en toda la Argentina, Fuerza Patria en segundo lugar con 25 puntos, terceros con 9 puntos el espacio del Intendente de Río Grande, cuarto la UCR con casi 6% y después indecisos, no voy a votar o voto en blanco”, detalló.

Y resaltó: “Los dos primeros se están llevando de arranque el 60% de los votos, es decir, que hay una creciente polarización que se va a reforzar y va a crecer, así que el problema es para los que salen terceros y cuartos, y la puja está ahí, pero veo cierta inestabilidad en el voto en Tierra del Fuego”.

“El Gobierno nacional corre con desventaja porque tienen que demostrar que van a mandar representantes al Senado o la Cámara de Diputados para hacerle bien a Tierra del Fuego, y honestamente el Gobierno de Milei a Tierra del Fuego la tiene en una situación de alta complejidad y no la tiene en cuenta en un proyecto de desarrollo productivos, todo lo contrario”, afirmó.

Para Córdoba “esto es un dato que el votante fueguino tiene que observar”.