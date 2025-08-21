Video El Intendente Martin Pérez dejó inaugurado el Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, el intende
PorArmando Cabral
Rio Grande 21/08/2025.- Ante un gimnasio Carlos Margalot, colmado y acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, dejo inaugurado el congreso de Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, el jefe comunal, indico que se trata de colaborar con la docencia en su formación en lo que vienen trabajando desde hace ya 5 años con los docentes de nuestra ciudad en formación educativa, programa de becas y en trayectorias educativas también con 20 institutos educativos de educación formal y no formal.
Como lo ha hecho a lo largo de toda su gestión el ejecutivo municipal, continua con su política de acompañamiento educativo, generando espacios de capacitación y aprendizaje de los docentes de nuestra ciudad.
En el acto llevado a cabo en el dia de estuvieron presentes los concejales, y funcionarios del municipio.
Rio Grande 14/08/2025.- Después de 38 años en esta provincia, puedo decir sin que me altere en lo mas mínimo, que las campañas políticas tienen una característica lamentable y es, sacar los trapos al sol de todos y cada uno de los que participan, o son potenciales candidatos/as a ocupar cargo. Lejos, muy lejos de los proyectos que beneficien al conjunto de la población, apoyen la generación de empleo, producción, salud, educación y vivienda, por ejemplo.
Rio Grande 12/08/2025.-La insensibilidad social es definida como la incapacidad perceptiva y emocional de saber identificar y evaluar los sentimientos que las situaciones o las personas producen en nosotros, es decir, es la imposibilidad de poder identificar, examinar, designar los sentimientos personales ante el sufrimiento de los otros.
Rio Grande 05/08/2025.- Los rumores sobre la conformación de listas para las elecciones de octubre, realmente son más que desalentadoras, los nombres que aperen y que aquí no negamos a mencionar, incluyen a, por lo menos, tres ex gobernadores, un rejunte que debería llamarnos a reflexionar sobre esto de tropezar dos veces con la misma piedra. El futuro de los fueguinos está en el voto, no desaprovechen esta posibilidad, la decisión es de los ciudadanos.
Rio Grande 04/08/2025.- Si en algo nos destacamos los argentinos, es en la habilidad innata que tenemos para naturalizar todo, aun las cosas mas aberrantes. Si una vez, pasa dos veces y un tercera, ya es normal que suceda y en ese marco se da todo por sentado.
Rio Grande 28/07/2025.- Esta frase era la que se necesitaba para terminar de eliminar cualquier posibilidad de unidad dentro del PJ fueguino, y no es porque a mi me interese mas a o menos, es un problema de dirigentes, pero, cuando se habla de unidad y esa unidad es, conmigo o nada, estamos hablando de mas de lo mismo. Hablamos de dirigentes que se imponen sin elecciones internas y que se repiten en cada oportunidad que pueden.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.