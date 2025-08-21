Video El Intendente Martin Pérez dejó inaugurado el Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, el intende

Rio Grande 21/08/2025.- Ante un gimnasio Carlos Margalot, colmado y acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, dejo inaugurado el congreso de Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, el jefe comunal, indico que se trata de colaborar con la docencia en su formación en lo que vienen trabajando desde hace ya 5 años con los docentes de nuestra ciudad en formación educativa, programa de becas y en trayectorias educativas también con 20 institutos educativos de educación formal y no formal.

Como lo ha hecho a lo largo de toda su gestión el ejecutivo municipal, continua con su política de acompañamiento educativo, generando espacios de capacitación y aprendizaje de los docentes de nuestra ciudad.

En el acto llevado a cabo en el dia de estuvieron presentes los concejales, y funcionarios del municipio.