Tita y Runín encabezaron en FORJA encuentros con vecinos y militantes en Ushuaia y Río Grande

Elecciones 23/08/2025.- En el marco de las elecciones legislativas de octubre, el partido FORJA, integrante del Frente Patria, reunió este fin de semana a militantes, referentes y vecinos en encuentros simultáneos en Ushuaia y Río Grande, con transmisión conjunta vía Zoom.

Con fuerte participación vecinal, Concejales electos, y autoridades partidarias,las sedes partidarias de Magallanes 1676 (Ushuaia) y Malvinas 1121 (Río Grande) fueron los escenarios de un debate abierto donde se abordaron los principales desafíos de cara a las elecciones de octubre.

Los encuentros contaron con la presencia del presidente de FORJA, Federico Greve, la vicepresidenta Analía Cubino, quienes presentaron a los candidatos Agustín Tita (Senador) y Federico Runín (Diputado), los cuales dialogaron con la militancia y expresaron la importancia de la participación ciudadana.

Las voces de los candidatos

El candidato a senador Agustín Tita sostuvo que “estas elecciones no se tratan sólo de política partidaria, sino de defender derechos fundamentales de cada fueguino y fueguina. Tenemos un país con enormes posibilidades, pero algunos lo miran desde Buenos Aires, con un excel en la mano, recortando y ajustando sin pensar que detrás de esos números hay personas reales. Nosotros defendemos un modelo de Estado presente que mire a la gente”.

Por su parte, el candidato a diputado Federico Runín remarcó que “este proceso electoral es decisivo para Tierra del Fuego, porque nos jugamos la posibilidad de seguir construyendo inclusión, trabajo y soberanía. Nuestro compromiso es llevar la voz de la provincia al Congreso, siempre cerca de la gente, escuchando y transformando esas demandas en políticas reales”.

Militancia y comunidad

Durante el encuentro, se destacó la importancia de que cada voto sea emitido con compromiso y conciencia, entendiendo que lo que está en juego son derechos laborales, sociales y humanos que atraviesan la vida cotidiana de la comunidad.

El clima de participación y militancia reflejó la voluntad de FORJA y el Frente Patria de fortalecer el vínculo entre dirigentes y vecinos, reafirmando su compromiso con el presente y el futuro de la provincia.