Se viene la fiesta de la sanidad en Rio Grande el próximo 21 de septiembre.

Rio Grande 13/08/2025.- La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA, esta organizando la fiesta de la sanidad que se llevara a cabo el 21 de septiembre en el Club Social, ubicado en Calle, Perito Moreno 94. Desde el sindicato de solicitan que se contacten con sus delegados para adquirir las entradas. El servicio contara con todo lo necesario para quienes asistan, y se extenderá desde las 21 hs a las 05:00 hs.