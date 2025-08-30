Se realizó un intercambio de expertos entre la Brigada de Infantería de Marina Austral y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América.

Tierra del Fuego 30/08/2025.- Efectuaron adiestramiento de baja montaña y monte austral en distintas zonas aledañas a la capital fueguina

Efectivos de la Brigada de Infantería de Marina Austral junto a integrantes del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, llevaron a cabo un intercambio de expertos con el fin de perfeccionar capacidades y adquirir nuevos métodos de operación en el terreno austral.

Durante el mes de agosto, en los distintos escenarios naturales de la ciudad y zonas aledañas, personal de ambas Fuerzas Armadas realizaron adiestramiento en técnicas de baja montaña y monte austral.

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la supervivencia, movilidad y transitabilidad en bosques, montañas y glaciares característicos de la geografía de la región austral del país.

Se hicieron prácticas con crampones y raquetas cordadas, técnicas de autodetención, construcción de cuevas de nieve e iglúes, esquí alpino y movimientos de patrulla con aplicación de primeros auxilios y evacuación de heridos.

Este intercambio profesional se encuentra enmarcado dentro de lo acordado en las reuniones bilaterales con la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América (Maritime Staff Talks).

