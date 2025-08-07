Se presentó “Defendamos Tierra del Fuego”: Una alternativa ciento por ciento fueguina y unida a los intereses de la isla

Rio Grande 07/08/2025.- Defendamos Tierra del Fuego es un frente político conformado por representantes y fuerzas que creen en una alternativa ciento por ciento fueguina, unida a los intereses de nuestra isla y comprometida con lo que de verdad importa en la vida cotidiana de quienes habitan en esta isla. Una alternativa que también te incluye a vos.

Está integrado por el intendente de Río Grande Martín Perez, el intendente de Tolhuin Daniel Harrington, el Movimiento Popular Fueguino, el Frente Renovador, el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y la Equidad, Unidad Popular y Provincia Grande. Junto con el acompañamiento de organizaciones gremiales y sociales de las 3 ciudades de la provincia.

Defender los intereses de Tierra del Fuego es un compromiso total de cada día: Cuando elegís producir acá, trabajar acá y proyectar el futuro de tu familia desde esta isla que amamos también estás eligiendo defenderla. Esa defensa se expresa con una buena administración del gasto, con planificación y obras que perduren generaciones y con servicios públicos que funcionen bien, para vos y para todos.

Desde nuestro frente, remarcamos que los fueguinos merecen mucho más que tener que elegir entre dos opciones con agenda negativa: un bando, desde Buenos Aires, que ajusta y golpea a nuestros jubilados, ahoga a las universidades, y busca vaciar la industria fueguina; por el otro, se propone una alianza forzada para disimular la falta de clases, para esconder el pésimo estado de nuestros hospitales y ocultar los problemas reales de la provincia.

Ambas opciones son inaceptables.

Tenemos con qué hacer que Tierra del Fuego funcione como merece. Y para lograrlo hace falta un plan serio, con una economía que potencie lo que sabemos hacer, un Estado inteligente y un sector privado fuerte y muy grande que genere empleo y oportunidades para vos, para tu familia y para toda la provincia.

Este es el momento. Y es con vos. Con todos los que aman esta tierra. Defendamos Tierra del Fuego