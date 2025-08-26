SE LLEVARÁ A CABO EL 2º ENCUENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN SOBRE NEURODESARROLLO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Rio Grande 26/08/2025.- El Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias dependiente de la Secretaría de Salud, lleva adelante el Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo para la Comunidad Educativa. Dicha propuesta apunta a fortalecer la capacitación en el abordaje integral del desarrollo infantil en el ámbito escolar y está dirigida a toda la provincia.

El ciclo comenzó el pasado 30 de julio con el primer encuentro virtual, titulado “¿Qué es el TDAH? Comprendiendo el TDAH en el ámbito escolar”, a cargo de Nicolás Cataldo, neuropsicólogo e integrante del equipo ampliado del Centro Municipal de las Infancias. En esa oportunidad, se abordaron conceptos centrales sobre la definición del TDAH, su perfil de funcionamiento, las manifestaciones en el aula, el impacto en el entorno escolar y las estrategias prácticas que pueden aplicar los y las docentes, así como el rol clave de la familia y la institución educativa.

El Programa continuará con un 2º encuentro virtual, titulado “Una mirada integral desde la pediatría del desarrollo en la infancia”, que estará a cargo de la Dra. Karina Teisaire, médica pediatra especialista en neurodesarrollo. En esta nueva instancia se trabajará sobre las teorías del aprendizaje desde Piaget a Vygotski, el desarrollo de las emociones, las funciones ejecutivas y la cognición, así como el lenguaje y los precursores de la lectoescritura.

La propuesta formativa se desarrollará en modalidad virtual el día jueves 28 a partir de las 19 horas, con acceso libre y gratuito, y cuenta con resolución ministerial en trámite.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/4nWMKeC

De esta manera, el Estado Municipal reafirma su compromiso con el abordaje integral de la salud, promoviendo instancias de formación para el cuidado de la salud integral de nuestras infancias.