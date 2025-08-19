RÍO GRANDE APUESTA A LA EDUCACIÓN: MÁS DE 1800 DOCENTES INSCRIPTOS EN EL 1° CONGRESO MUNICIPAL EDUCATIVO

Rio Grande 19/08/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, alcanzó una multitudinaria convocatoria en la primera edición del Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, que ya superó los 1800 inscriptos en toda la provincia.

Bajo el lema “Reimaginando la Enseñanza: Claves para transformar el aula”, el encuentro se desarrollará los días este jueves 21 y viernes 22 de agosto en el Polideportivo Carlos Margalot. Especialistas de primer nivel del ámbito educativo nacional llegarán a Río Grande para brindar a las y los docentes nuevas herramientas, enfoques y saberes para fortalecer los aprendizajes en las aulas fueguinas.

La realización de este importante evento educativo no es un hecho aislado. Es la concreción de una política pública sostenida en el tiempo por la gestión del intendente Martín Perez, en la cual se concibe a la educación como un eje estratégico para el desarrollo local.

Durante el Congreso, reconocidos referentes abordarán temas claves como la alfabetización, la educación inclusiva, las neurociencias, la enseñanza de la matemática, la educación sexual integral, el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la enseñanza.

Entre los especialistas confirmados se encuentran: Pablo Narvaja, Hernán Aldana, Victoria Zorraquín, Laura Kiel, Paula Fainsod, Juana Paternostro y Teresa Zamboni, Ruth Harf y Corina Rogovsky.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars subrayó que “desde la gestión del intendente Martín Perez entendemos a la educación como un puente entre el presente y el futuro. Por eso, aunamos esfuerzos para construirlo, generando igualdad de oportunidades y promoviendo una educación de calidad para toda la comunidad”.

Remarcó que “Río Grande es una ciudad que apuesta a la educación. Este Congreso es evidencia concreta de una política pública sostenida y de una estrategia integral de acompañamiento a la formación docente” y aseguró que “fortalecer a quienes están frente al aula es clave para garantizar una educación inclusiva, innovadora y de calidad”.

La funcionaria celebró la respuesta masiva de la comunidad riograndense a la convocatoria, lo cual “refleja el fuerte compromiso de las y los docentes con la actualización profesional y la construcción colectiva de nuevas prácticas pedagógicas”.

Con este Congreso, el Municipio ratifica con convicción que la educación es motor de innovación, desarrollo y progreso para lograr una sociedad más formada y más justa.