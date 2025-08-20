RGA ALIMENTOS ALCANZA LOS 50 MIL POLLOS PRODUCIDOS EN RÍO GRANDE

Rio Grande 20/08/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa y su marca RGA Alimentos, continúa creciendo sostenidamente en la producción local de alimentos mediante la articulación público-privada. Esta acción forma parte de una política pública clave impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, orientada a visibilizar y provincializar la producción de alimentos ricos, saludables y locales.

En los últimos años, la producción de pollos frescos ha demostrado un crecimiento sostenido. Durante el 2022 se produjeron 6.700 unidades, en 2023 la cifra ascendió a 9.600 y en 2024 alcanzó los 16.000. Mientras que para el año 2025 se estima la producción de 20.000 unidades. De esta manera, la marca RGA Alimentos alcanza la producción de 50 mil pollos producidos desde sus comienzos, consolidándose como una opción confiable y local para la mesa de las familias fueguinas.

Cabe destacar que, desde Río Grande Activa se trabaja de forma constante en la ampliación de la cartera de clientes para que más vecinos y vecinas de la provincia puedan acceder a este producto.

Actualmente, los pollos frescos de RGA Alimentos se comercializan en distintos comercios de toda la provincia, y recientemente se abrió una nueva convocatoria para que más puntos de venta puedan sumarse a la red de distribución.

El Presidente de Río Grande Activa, Dr. Juan Pablo Deluca, expresó que «a pesar de las dificultades económicas de nuestro país y de nuestra provincia, los fueguinos siguen confiando en RGA Alimentos, y eso nos llena de orgullo”. Asimismo, remarcó que “es una producción fueguina para los fueguinos, siguiendo estrictas normas de calidad, sanidad y bienestar animal, y además, accesible para la mesa de todas las familias”.

Con estas acciones, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la soberanía alimentaria, promoviendo la producción local y fortaleciendo la economía de la ciudad.