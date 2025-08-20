Reunión de Comisión Los ediles analizaron distintos proyectos que se encontraban en comisión

La reunión de comisión contó con la presencia del Cuerpo de Concejales integrado por su presidente, concejal Zamora, como así también estuvieron presentes los ediles Vargas, Arce, Bogado, Rossi, Runin y Abregú.

El inicio de la comisión se dio con el tratamiento del asunto presentado por el concejal Bogado para la creación del Banco Solidario de Instrumentos Musicales Río Grande para Infancias y Juventudes que tendrá como objetivo fomentar el acceso a la música a través de la provisión en préstamo, uso gratuito o donación a niños, niñas y jóvenes para el aprendizaje y práctica musical, promoviendo la inclusión social y el desarrollo cultural-comunitario, de esta manera el banco de instrumentos se integrará con instrumentos musicales, accesorios y piezas, nuevos o usados en condiciones de reutilización, que se obtengan por donación o legado de personas físicas o jurídicas e Instituciones de carácter público o privado. El análisis de este proyecto se realizó con integrantes del sindicato de músicos.

Con la presencia del jefe de la Prefectura Río Grande, Prefecto Víctor Hugo Delgado y el Director de Defensa Civil de Río Grande, Sebastián Águila, los ediles analizaron los proyectos presentados por los concejales Zamora y Löffler con respecto a la creación del plan de acción familiar preventivo ante desastres naturales y la colocación de luminaria, cartelería y señalización en la bajada náutica de emergencia y rescate para la Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, los ediles trabajaron el proyecto del concejal Abregú sobre la creación de talleres de capacitación digital para adultos mayores. El análisis de este proyecto contó con la presencia de Analía Caruso, directora del Adulto Mayor MRG.

Asimismo, trataron un proyecto presentado por la concejal Vargas que propone denominar con el nombre de “Sara Carmen Godoy” a la arteria que actualmente tiene la designación catastral calle S/N N° 355 de la Sección “F”. Este proyecto fue analizado junto a la Sra. Liliana Godoy y Paula Godoy.

Finalmente analizaron el proyecto presentado por el concejal Runin para la creación del Programa de Fortalecimiento Integral de Campañas de Concientización en Materia de Seguridad Vial con la finalidad de prevenir, disminuir los siniestros viales, y salvar vidas, como así también, a solicitud de la concejal Vargas analizaron el emplazamiento de Garitas de Colectivo sobre calle Vivaldi en ambos sentidos de circulación.