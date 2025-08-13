«QUEREMOS BRINDARLES TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA QUE USTEDES PUEDAN CONSTRUIR SU PROYECTO DE VIDA”

Rio Grande 13/08/2025.- Así lo afirmó el intendente Martín Perez en el marco de una nueva edición de la Expo Académica. El evento se lleva a cabo en el Polideportivo “Guata Navarro”, donde se presenta a las y los jóvenes las distintas propuestas que se desarrollan en la ciudad de la mano de instituciones de nivel superior y formación de oficios.

El intendente Martín Perez estuvo presente en la inauguración de la 5ª Expo Académica “En carrera a mi Proyecto”. Esta iniciativa impulsada por la Secretaría de Gestión Ciudadana tiene como objetivo acompañar a las y los jóvenes de la ciudad en la toma de decisiones respecto a su futuro académico y laboral, al terminar su paso por el nivel secundario.

Durante la Expo, las juventudes podrán recorrer diversos stands y asistir a distintas charlas informativas de instituciones de la ciudad para poder conocer ofertas educativas y de oficios del sector público y privado.

En esta edición, sumaron sus propuestas los colegios de Abogados y Contadores, Fuerzas de Seguridad, Profesorados; profesionales de Enfermería y Veterinaria; ingenieros agroecológicos y petroleros. También participarán la Oficina de Empleo, IURP, UTN Y CENT 35. Con esto se busca que las y los jóvenes de 5to y 6to año del nivel secundario puedan interactuar y dialogar con quienes ya ejercen la profesión que desean estudiar.

Al respeto, el intendente Martín Perez subrayó que “esta Expo refleja el potencial educativo y de formación que tiene nuestra ciudad. Quiero agradecer la participación de cada escuela, de las instituciones de estudios superiores y de las casas de oficio. Es fundamental destacar el valor de estos espacios de encuentro, que nos permiten fortalecer los vínculos y acompañar a nuestras juventudes en la construcción de su futuro”.

En esta línea, Perez expresó: “quiero transmitirle a cada joven de nuestra ciudad que pongan lo mejor de sí, de su esfuerzo y sigan para adelante en la conformación de sus proyectos de vida. Desde el Municipio,vamos a estar con ustedes, acompañándolos en cada paso del camino”.

Por último, el Intendente destacó que las juventudes “son el motor de innovación, trabajo y futuro de nuestra ciudad. Apostar por ustedes es seguir construyendo la Río Grande que todos queremos, con oportunidades y proyectos de vida”.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, señaló que “en esta Expo buscamos que tengan la posibilidad de hacer un estudio vocacional y conocer las casas de estudios de nuestra ciudad, del nivel universitario, terciario y también instituciones de oficio. Un abanico de oportunidades que se les abren para que ustedes puedan tener la posibilidad de elegir y desarrollarse en el mundo académico o laboral”.

“Desde Río Grande pensamos que el Municipio tiene que estar presente, por ello se hace un gran esfuerzo económicamente para sostener las dos casas de jóvenes en Córdoba y en La Plata, espacios que llevan arraigo, sentido de pertenencia y que transmiten un poco de nuestra ciudad a quienes deciden formarse fuera de la ciudad”, sostuvo el funcionario.

Por último, Ferro remarcó que “desde la gestión del intendente Martín Perez estamos trabajando en la ciudad que soñamos, una Rio Grande de oportunidades, entendiendo que se construye a partir del estudio y la formación”.