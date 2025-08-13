POR MEDIO DE ASIMRA, FUNDACIÓN MIRGOR DONÓ VACUNAS ANTIGRIPALES AL SISTEMA MUNICIPAL DE SALUD

Rio Grande 13/08/2025.- Las mismas serán destinadas a distintas campañas de salud que lleve adelante el Municipio de Río Grande. Esta acción es fruto de una sinergia de trabajo que sostienen los sectores público, privado y sindicatos en beneficio de la comunidad riograndense.

Gracias a la gestión del sindicato ASIMRA, la Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande recibió la donación de 150 dosis de vacunas antigripales por parte de la Fundación Mirgor. Las mismas serán entregadas a la comunidad de manera gratuita.

El acto fue encabezado por el subsecretario de Salud, Agustín Perez, la directora de Fundación Mirgor, María Soledad Bertona y representantes de ASIMRA.

Esta acción viene a consolidar el trabajo que se realiza entre la empresa, el sindicato y el Estado Municipal en materia de prevención de enfermedades y cuidado de la salud mental.

Al respecto, el subsecretario de Salud Agustín Perez aseguró que «desde la gestión municipal continuamos reforzando el trabajo en conjunto en materia de salud con ASIMRA y las fábricas para mejorar el impacto comunitario de las políticas sanitarias».

El funcionario refirió que esta labor conjunta «no sólo es a través de las campañas de vacunación sino también en áreas tan necesarias como Salud Mental» y en este sentido, destacó que «venimos trabajando en un Programa de Salud Mental para las y los trabajadores de la industria, el cual prontamente estaremos anunciando».

Por su parte, el secretario General de ASIMRA, Javier Escobar, afirmó que “en este contexto tan difícil que estamos viviendo como sociedad, es necesario que nos comprometamos los distintos sectores para acompañar a los vecinos y vecinas que más lo necesitan”. En tanto, remarcó la importancia de “doblegar los esfuerzos por el bienestar de los riograndenses”.