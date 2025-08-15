Polémica en Tierra del Fuego por un proyecto a favor de las salmoneras

En 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego, por votación unánime, convirtió en Ley Provincial 1355 un proyecto que prohíbe totalmente la práctica de salmonicultura en lagos y las aguas marítimas que rodean la provincia. El tema genera conflictos de intereses, mientras avanza una propuesta para modificar la ley tras haber sido firmado un dictamen de minoría.

La polémica creció luego de que el 8 de agosto, en Río Grande, la Legislatura de Tierra del Fuego se reunieran las Comisiones N°1 y N°3 para dar tratamiento a las propuestas de modificación de la norma.

Tras las exposiciones y cuestionamientos de los proyectos se acordó un cuarto intermedio. Sin embargo, «a puertas cerradas» ?en ausencia y sin conocimiento de la titular de la Comisión N°3, que se había opuesto previamente a cualquier modificación de la ley?, se levantó el cuarto intermedio y se emitió dictamen favorable para modificar la norma, con la presencia de pocos legisladores.

En su artículo 1, el dictamen establece: «Sustitúyese el texto de la Ley Provincial 1.355 por el presente texto normativo que regula el desarrollo sustentable de la acuicultura como actividad agropecuaria integral en aguas continentales y marítimas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur».

En el artículo 3 expresa «la prohibición de toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas del canal Beagle, a fin de asegurar la protección y preservación integral de este ecosistema costero singular, para el mantenimiento de su biodiversidad marina y uso actuales». Sin embargo, la iniciativa no excluye la intervención en otros cursos de agua, que también son protegidos por la ley.

«En lagos, lagunas, ríos y arroyos se practicará el uso consuntivo de las aguas y la autoridad de aplicación garantizará tareas de resguardo de reproductores y repoblamiento de peces, en acuerdo con los parámetros de sustentabilidad de cada recurso hídrico, según establece la Ley provincial de Aguas 1.126». Firmaron el documento los legisladores Myriam Martínez (bloque Forja, que responde al oficialismo provincial); Agustín Coto (La Libertad Avanza); Juan Carlos Pino (Partido Justicialista) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin).

La emisión de este dictamen marca, para las diferentes organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y otros actores, un ?accionar gravísimo y deshonesto? que se encuadra ?aseguran? en una amenaza a futuro para ellos: la avanzada de estas prácticas dentro del canal Beagle.

«La modificación que quieren hacer apunta a permitir una producción a gran escala de una especie exótica. Nos oponemos y el Gobierno de Gustavo Melella y La Libertad Avanza juegan con la necesidad de la gente. En el marco de fábricas que están cerrando y se corre peligro de perder 7 mil u 8 mil puestos más dicen que estos emprendimientos serían para consumo interno y que darían mucho trabajo a la población», explica Hugo Iglesias, de la organización fueguina Ambiente en Lucha.

Iglesias remarca que «es falso porque, tomando ejemplos de otros países, el proyecto no va a dar más de cien puestos de trabajo». Dice que con la salmonicultura plantean un modelo intensivo y masivo que se aplica en Chile y Noruega.

«Cada unidad productiva tiene entre seis y diez jaulas. Cada jaula contiene unos 100 mil individuos y todos los antibióticos, los antiparasitarios, la comida, todo ese tipo de cuestiones, destruyen el lecho marino, cualquier lecho», explicó Iglesias. Para él, la modificación presenta una inconsistencia en cuanto a la protección del Beagle y el resto de cursos de agua.

«Cuando dicen que este proyecto deja por fuera al Beagle para protegerlo hay una contradicción importante porque donde más quieren poner jaulas es en el Mar Argentino, frente a las costas de Río Grande. El Beagle se conecta con el Mar Argentino. Un montón de estudios demuestran que cualquier impacto en el Mar Argentino impactará sobre el Beagle» apunta.

La polémica es más grande tras confirmarse la renuncia de Laura Colazo, presidenta de la Comisión N°3 (Obra pública, Industria, Servicios, Transporte, Recursos Naturales, entre otros temas) de la Legislatura y representante del Partido Verde de Tierra del Fuego.

Colazo expresó que su decisión de dar un paso al costado se debe a que el 8 de agosto, cuando se retiró de la Legislatura, fue levantado el cuarto intermedio y «sin mi presencia ni conocimiento previo, se emitió dictamen favorable para modificar la ley. Este accionar vulnera los principios de transparencia, participación y respeto institucional que deben guiar el trabajo legislativo. Reafirmo mi compromiso con la defensa de los bienes comunes, la integridad de los procesos democráticos y la protección ambiental de Tierra del Fuego».

