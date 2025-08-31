El titular del área, David Ferreyra, detalló que “ya llevamos dos semanas con estas intervenciones en las arterias más transitadas de la ciudad”, y anticipó que “vamos a continuar con la limpieza del sector de la avenida Hipólito Irigoyen entre la rotonda del aeropuerto hasta calle Formosa”.
Durante los trabajos se remueve la tierra y el barro acumulado durante el invierno en cordones y canteros centrales, y también se retira basura descartada en la vía pública.
“Esto se enmarca en un trabajo conjunto con Agrotécnica Fueguina para aprovechar el buen clima que estamos teniendo, a fin de adelantar tareas que habitualmente se realizan tras la temporada invernal”, amplió.
Por último, Ferreyra dijo que “tenemos previsto continuar con estas acciones durante las próximas semanas”.
PERSONAL MUNICIPAL DE USHUAIA LIMPIÓ LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y FUEGIA BASKET
Ushuaia 31/08/2025.- Dando continuidad a las tareas de limpieza de las calles de la ciudad que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia a partir de la mejora de las condiciones climáticas, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajó en las calles 12 de Octubre y Fuegia Basket con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
El titular del área, David Ferreyra, detalló que “ya llevamos dos semanas con estas intervenciones en las arterias más transitadas de la ciudad”, y anticipó que “vamos a continuar con la limpieza del sector de la avenida Hipólito Irigoyen entre la rotonda del aeropuerto hasta calle Formosa”.