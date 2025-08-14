OPERATIVO DE TRÁNSITO POR LA RAMPA SIMBÓLICA DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

A partir de las 15:00 horas quedará restringida la circulación en las arterias: Córdoba, 20 de Junio y 12 de Octubre, previéndose su habilitación una vez que los vehículos participantes hayan pasado por el sector.
Además, desde las 7:00 permanecerá cerrado el playón del Parque de los 100 Años.
El Municipio de Río Grande acompañará la histórica competencia con la asistencia de sus áreas de Ambulancia, Defensa Civil y Tránsito, garantizando el orden y la seguridad durante el desarrollo de la actividad.