No compren el relato del negocio: La industria noruega del salmón y sus perjuicios en el fin del mundo

En Chile, la salmonicultura como industria comenzó a desarrollarse tímidamente en la década de los 80, pero fue a partir de 1990 cuando se transformó en un verdadero bum.

Bañado por las frías y ricas aguas del Pacífico, en el sur del continente americano, el salmón se daba muy bien. Pronto se transformó en una millonaria industria.

Chile es en la actualidad el segundo productor mundial de salmón, un negocio que genera ingresos de más de 5.000 millones de dólares por año en el país sudamericano. Según estimaciones oficiales, la industria salmonera produce aproximadamente 21.000 empleos directos, la mayoría de ellos en el sur del país. Una enorme zona, muy poco poblada y cuya línea costera está bañada por el océano Pacífico