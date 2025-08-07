MARTÍN PEREZ MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON VECINOS Y VECINAS DE ZONA SUR

Rio Grande 07/08/2025.- Estuvieron presentes referentes barriales y organizaciones sociales. Se trató de un espacio de diálogo y escucha de las necesidades e inquietudes de los vecinos y vecinas. Desde el Ejecutivo Municipal informaron sobre los trabajos y acciones previstas para luego del invierno.

El intendente Martín Perez mantuvo un encuentro de trabajo junto a referentes barriales y organizaciones sociales de la zona sur de nuestra ciudad.

Durante la reunión, los presentes realizaron un repaso de la situación general de los barrios de zona sur y abordaron la planificación tras la veda invernal. Se trató de un espacio donde primó la escucha de las necesidades, las inquietudes y problemáticas percibidas por los vecinos y vecinas como así también el intercambio de posibles soluciones a alcanzar junto a la comunidad.

Al respecto, el intendente Martín Perez señaló que “los barrios de zona sur son ejemplo de crecimiento a través del camino del esfuerzo, el sacrificio y sobre todo del trabajo en comunidad».

Señaló que “en estos tiempos en los que el discurso está centrado en la individualidad, esta reunión de trabajo junto a vecinos y vecinas de zona sur reivindica la presencia del Estado Municipal y la importancia del trabajo mancomunado en el territorio para que nuestra ciudad esté cada día mejor».

Perez detalló que durante el encuentro “estuvimos trabajando específicamente sobre temas que atañen a mejorar la vida cotidiana de los vecinos, como son los trabajos vinculados a zoonosis, la salud municipal; la mejora del espacio público, los trabajos de limpieza y las obras viales que comenzarán luego de la temporada invernal”. En tanto adelantó que continuarán desarrollándose reuniones de trabajo específicas con las áreas correspondientes.

Por último, el Intendente aseguró que “son muchos los desafíos que las y los riograndenses tenemos por delante; por eso es fundamental que sigamos construyendo una ciudad con oportunidades, arraigo y comunidad».