LLA y el PRO confirman alianza en Tierra del Fuego y advierten que, son ellos o los mismos de siempre.

Política 08/08/2025.- La Libertad Avanza emitió un comunicado esta noche; “formalizamos nuestro frente electoral, un acuerdo de unidad con Republicanos, el Partido Libertario y el PRO de cara a las próximas elecciones de octubre».

“Lo hicimos con la convicción de que hay mucho más en juego que las 5 bancas en disputa”.

“Hoy Tierra del Fuego necesita representantes en el Congreso de la Nación que defiendan con uñas y dientes la agenda de reformas que lleva adelante el Presidente Javier Milei. Un Presidente que, desde que asumió, lidera la enorme tarea de sacar a la Argentina de la miseria y el atraso en que la dejaron los que vos ya sabés”.

“Nosotros vamos a acompañarlo para defender y hacer competitiva a la Industria fueguina, sosteniendo la Ley 19640, y liberando toda la capacidad de nuestras empresas para exportar al resto del país y al mundo”.

“Vamos a acompañarlo para defender el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y de la pobreza, la inversión productiva y el trabajo digno, para terminar con los privilegios de todos aquellos que durante décadas vivieron y siguen viviendo del esfuerzo de los fueguinos de bien”.

“Enfrente están los de siempre, los que han llevado al fracaso y a la miseria a nuestro país, los que se han llenado los bolsillos con el esfuerzo de todos, los que han fabricado millones de pobres. Esos mismos que en nuestra provincia no pueden dar solución a la crisis de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la energía, porque han hecho del Estado su caja para hacer política”.

“Hoy, una vez más, quieren extorsionarnos para volver al pasado, y tirar por la borda el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo. No se lo vamos a permitir”.

“Este 26 de octubre, en Tierra del Fuego, es Libertad o los mismos de siempre”, señala el comunicado libertario.