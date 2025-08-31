Mundo 31/08/2025.-En este informe se refleja una profunda mirada, no solo a la decadencia de la moda, sino también al colapso de la moral de los consumidores, que compramos y porque, cuanto pesa la calidad de lo que compramos, por sobre su durabilidad, que fuerza tiene un marca y cuando de calidad cuenta a la hora de elegir una prenda. El trabajo esclavo para la producción en masa en lugares como Camboya, India o Vietnam y los insumos que se utilizan. Todo en este amplio repaso de una de las industrias menos investigadas del planeta y que ha tenido su correlato en este país con «empresas» textiles como Kosiuko, Cheeky y Portsaid, Denunciadas por trabajo esclavo, cuyos dueños eran la esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada y su hermano Daniel Awada.

Entras en una tienda de ropa. Tocas una camisa «premium» de $200; parece barata. La tela es fina, le cuelgan hilos sueltos sin cortar, y el cuello ya está deformándose bajo las luces de la tienda. Revisas la etiqueta: «Hecha con los mejores materiales». El vendedor alaba su confección «de lujo» y su confección «de calidad».

Tus dedos cuentan otra historia. Esta camisa se desteñirá después de unos pocos lavados, se encogerá de forma inesperada e incluso podría contener químicos y tintes tóxicos que podrían causar problemas de salud en el futuro. Lo que tienes en tus manos no es una prenda de alta calidad: son $200 en problemas disfrazados de tal.

Entonces, ¿por qué pagamos precios de lujo por productos de mala calidad? ¿Y si esto no fuera solo un mal negocio, sino un reflejo de algo más profundo?

Parte 1: La obsesión por la imagen sobre la sustancia

Deja de lado por un momento esa camisa tan cara. Echa un vistazo a la tienda. Los clientes no se fijan en la calidad de la tela ni en la confección de las costuras. En cambio, se miran las prendas frente al espejo, imaginando cómo quedarán y qué mensaje transmitirá la marca sobre quiénes son. El logo importa más que el forro. La capacidad de Instagram supera a la durabilidad.

Éste es el estilo americano hoy en día: nos hemos convertido en una nación que compra identidad en lugar de ropa.

Viaja a Italia, Alemania o Japón y verás algo diferente. Observa a un italiano mayor pasar los dedos por las costuras de una chaqueta, comprobando el grosor de la lana y examinando cómo se abrochan los botones. No piensa en estatus ni en modas. Calcula su valor: cuántos años le durará esta prenda, si vale la pena usarla. En estas culturas, la ropa es una inversión en longevidad, no una declaración de estilo de vida.

Pero nos ha seducido algo más embriagador que la calidad: la promesa de transformación. Las marcas de lujo descubrieron que podían vendernos sueños envueltos en tela. Ponte este suéter de 300 dólares y de repente eres sofisticado, exitoso, digno de respeto. El marketing susurra que calidad y prestigio son lo mismo; cuando en realidad, a menudo son opuestos.

¿El resultado? Nos hemos acostumbrado a confundir las etiquetas de precio con indicadores de calidad, las marcas con la artesanía y los textos publicitarios con la verdad. Entramos a las tiendas convencidos de que lo caro es igual a bueno, de que «lujo» significa automáticamente «bien hecho». Nuestros ojos ven símbolos de estatus donde nuestras manos sienten una fabricación barata.

Esta obsesión crea un círculo vicioso. Como priorizamos la apariencia sobre la durabilidad, los minoristas no tienen ningún incentivo para mejorar la calidad real. ¿Para qué invertir en mejores materiales y confección cuando los clientes compran la imagen, no el artículo? Una camiseta de $200 se vende igual de bien, dure dos años o dos décadas, siempre que lleve el logotipo y la historia adecuados.

Básicamente, le hemos enseñado a la industria de la moda que estamos dispuestos a ser engañados, y se han convertido en maestros del engaño. ¿»Materiales de primera calidad»? A menudo, mezclas sintéticas que imitan fibras naturales. ¿»Artesanía de lujo»? Producción en masa con algunos toques artesanales para lucirse. ¿»Construcción de calidad»? Una frase que no significa nada, depende completamente de cuánto quieras creerla.

La tragedia no es solo que estemos malgastando dinero, sino que hemos perdido la capacidad de reconocer la verdadera calidad al verla. Estamos tan condicionados a equiparar el valor con el reconocimiento de marca que ya no podemos confiar en nuestros sentidos. Nuestros dedos pueden decirnos que una tela se siente barata, pero nuestra mente invalida esa verdad con la autoridad del precio.

Y así continuamos con este ritual: entramos en tiendas, tocamos prendas que decepcionan nuestros sentidos y las compramos de todos modos por lo que creemos que harán con nuestra imagen. Hemos priorizado la historia que la ropa cuenta sobre nosotros por encima de su capacidad para servirnos, y al hacerlo, hemos creado un mercado donde la apariencia lo es todo y la esencia es opcional.

Parte 2: Estándares rotos, sistemas rotos

Nuestras prioridades corruptas no solo cambiaron nuestra forma de comprar, sino que transformaron la forma en que se confecciona la ropa. Cuando millones de consumidores exigen moda elegante y desechable a precios accesibles, toda la industria se reestructura para ofrecer precisamente eso. Lo que emerge es una maquinaria de eficiencia sin escrúpulos.

Sigue el hilo desde esa camisa de 200 dólares. Comenzó en una fábrica donde las trabajadoras —a menudo mujeres jóvenes lejos de casa— pasan catorce horas al día encorvadas sobre máquinas de coser en edificios con ventanas enrejadas. El algodón se cultivó con pesticidas que contaminaron tanto el suelo como a los agricultores. El tinte que le da a la camisa su atractivo color contiene sustancias químicas prohibidas en los países donde se venderá, pero perfectamente legales en los países donde se fabrica.

Esto es lo que creó nuestra demanda: una cadena de montaje global de explotación disfrazada de progreso económico.

La producción en masa prometía democratizar la moda y poner ropa elegante al alcance de todos. Lo que en realidad hizo fue destruir los sistemas de conocimiento que creaban la verdadera calidad. Los sastres preindustriales dedicaron años a aprender el comportamiento de las diferentes telas, a cortar a la fibra, a confeccionar prendas que se adaptaran al cuerpo y duraran décadas. Tenían reputaciones que proteger y comunidades a las que enfrentarse si su trabajo fracasaba.

La producción en masa no necesita artesanos, sino velocidad y replicabilidad. El conocimiento se reduce a tareas repetitivas realizadas por trabajadores con mínima formación. La conexión entre el creador y el usuario desaparece. El adolescente que cose tu camisa en Bangladesh nunca te verá usarla, nunca sabrá si se deshace después de tres lavados, nunca enfrentará consecuencias por una mala mano de obra.

Aquí es donde la gran promesa de la globalización se revela como una mentira. Nos dijeron que la externalización sacaría de la pobreza a los países en desarrollo y haría los productos más asequibles. En cambio, creó una competencia desesperada donde los países compiten ofreciendo a los trabajadores más desesperados, las protecciones más débiles y la menor supervisión.

Las fábricas se trasladaron a Bangladesh no porque sus trabajadores fueran más cualificados, sino porque podían cobrar menos y estar menos reguladas. Cuando Bangladesh se volvió demasiado costoso, la producción se trasladó a Vietnam. Cuando Vietnam mejoró sus estándares, se trasladó de nuevo, una y otra vez a Camboya. Siempre en busca de las poblaciones más vulnerables, los lugares donde la dignidad humana es más barata.

Y nosotros, los consumidores, nos hicimos cómplices. Aprendimos a apartar la vista de las etiquetas de «Hecho en…», a ignorar las matemáticas imposibles de una prenda compleja que viaja miles de kilómetros y aun así cuesta menos que un almuerzo. Nos convencimos de que nuestras decisiones no tenían consecuencias, siempre y cuando no pudiéramos verlas directamente.

Las consecuencias van mucho más allá de la ropa de mala calidad. Cuando normalizamos la explotación en nuestros armarios, la normalizamos en todas partes. Cuando aceptamos el sufrimiento ajeno como el precio de nuestra comodidad, corroemos nuestro propio razonamiento moral. Los químicos tóxicos que hacen posible los tintes baratos no se quedan en el extranjero: se filtran en nuestra agua, nuestra cadena alimentaria y nuestros cuerpos.

Lo que se siembra se cosecha. El sistema que construimos para la moda barata y desechable ahora nos está eliminando. Los recortes en las fábricas extranjeras se traducen en recortes en la seguridad nacional. La indiferencia hacia el bienestar de los trabajadores en el extranjero se traduce en indiferencia hacia el bienestar del consumidor en casa. Creíamos que podíamos externalizar lo feo y quedarnos solo con los beneficios, pero la explotación siempre nos devuelve el favor.

Parte 3: Decadencia moral = decadencia de la calidad

Cuando una sociedad acepta el daño como precio de la conveniencia, algo en su interior se quiebra. No solo sus sistemas económicos o cadenas de suministro, sino también su capacidad para distinguir el bien del mal, lo real de lo falso, lo valioso de lo inútil.

Cuando compramos conscientemente ropa confeccionada por trabajadores explotados, elegimos qué tipo de personas queremos ser. Decidimos que el sufrimiento ajeno es aceptable si está lo suficientemente lejos y es lo suficientemente barato para nosotros. No se trata solo de una transacción económica, sino de una moral. Y, como todas las decisiones morales, nos transforma.

A medida que crece nuestra tolerancia a la explotación, nuestros estándares se desploman en todas partes. Si aceptamos que una adolescente en Camboya trabaje dieciséis horas al día para que podamos comprar un vestido de 15 dólares, ¿por qué preocuparnos si ese vestido contiene sustancias cancerígenas? Si nos sentimos cómodos con la destrucción ambiental en el extranjero, ¿por qué preocuparnos por la contaminación en casa? El razonamiento moral es como un músculo: se usa o se pierde.

Esta erosión se manifiesta de forma sutil. Perdemos la capacidad de definir la calidad porque hemos dejado de preocuparnos por las condiciones que la generan. Palabras que antes tenían significado —»orgánico», «sostenible», «de corral», «artesanal»— se convierten en palabras vacías de moda en el marketing. Huevos «de corral» de gallinas que nunca ven la luz del sol. Pan «artesanal» producido en masa en fábricas. Camisas «premium» que se deshacen después de tres lavados.

Ya no podemos confiar en el lenguaje mismo porque hemos perdido el marco moral que da poder a las palabras. Cuando todo se vuelve aceptable, nada tiene sentido. Cuando nada nos importa profundamente, no podemos reconocer la calidad cuando aparece.

El resultado es una sociedad que se aleja de cualquier estándar fijo, definición fiable o comprensión compartida de los valores. Nos volvemos fáciles de manipular porque ya no confiamos en nuestro propio juicio. Aceptamos la degradación como algo normal porque hemos olvidado lo que significa la excelencia. Pagamos precios altos por basura porque hemos perdido la capacidad de distinguirla.

Ya no se trata solo de ropa, sino de quiénes somos. Cuando abandonamos los principios morales en un aspecto, la corrupción se extiende por todas partes.

La moral es la raíz de la calidad.

Pero ¿y si nos hemos equivocado en la medición de la calidad todo este tiempo? Lo descubrí al visitar la fábrica de Shen Yun Dance en Port Jervis, Nueva York. Al recorrer sus instalaciones, sentí una sensación de cambio inmediata. Los trabajadores sonreían; una sonrisa genuina, no las formalidades de los vídeos corporativos. Se les veía sanos, comprometidos, orgullosos de lo que creaban. No se trataba de la deprimente eficiencia de la producción en masa; era algo que nunca había visto en una fábrica.

La compañía había intentado externalizar el diseño de vestuario a fabricantes externos, con la esperanza de obtener los ahorros habituales. Pero descubrieron algo inesperado: ningún productor externo podía igualar su atención al detalle. No por falta de habilidad técnica, sino por falta de algo más profundo: no les importaba como a la gente de Shen Yun.

Observa cómo manipulan la tela. Cada hilo importa. Cada costura se inspecciona no solo para comprobar su precisión, sino también para ver cómo le servirá al bailarín, cómo se moverá bajo las luces del escenario y cómo resistirá innumerables actuaciones. Esto no es solo control de calidad: es amor hecho tangible a través de la artesanía.

¿La revelación? Su calidad no se debe a mejores máquinas ni a materiales de calidad superior, aunque utilizan ambos. Se debe al cuidado: al cuidado de los empleados, de los materiales, de la propia artesanía y, en última instancia, del público. Cada disfraz transmite la intención del creador, su respeto por el arte y su compromiso con la excelencia.

Esta es la conexión que hemos perdido: Moralidad → Cuidado → Calidad. Cuando realmente te preocupas por las personas afectadas por tu trabajo —los empleados que lo hacen, los clientes que lo usan, el mundo que lo toca— la calidad se vuelve inevitable. No es una característica de marketing; es el resultado natural del compromiso moral con el oficio.

Ya no podemos definir la calidad porque hemos estado buscando en el lugar equivocado. Hemos estado midiendo la cantidad de hilos y las etiquetas cuando la calidad reside en el corazón que guía las manos. La verdadera calidad es la calidad moral manifestada.

La moral no está separada de la calidad; es su base. La verdadera calidad surge del cuidado, y el cuidado del compromiso moral. No se puede crear algo verdaderamente excelente sin preocuparse profundamente por quienes lo usarán, los trabajadores que lo fabrican y el mundo al que afecta.

Sin estándares morales, la sociedad no solo produce mala ropa, sino que pierde la capacidad de producir algo bueno. Entramos en un espacio donde nada es sagrado, nada está protegido, nada es demasiado preciado para sacrificarlo por un precio ligeramente mejor. Y una vez allí, en ese vacío moral, descubrimos que hemos perdido algo más que la capacidad de fabricar productos de calidad. Hemos perdido la capacidad de ser personas de calidad.

Por Babak Baniasadi

Fuente:mldiario.com